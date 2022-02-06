В «Тюменской слободе» продают автоцентр за 200 млн

На сайте объявлений появилось предложение приобрести в Тюмени торговое помещение площадью 2,2 тысячи квадратных метров на участке в один гектар. Согласно карте Росреестра участок предназначен для размещения автосалона. За недвижимость собственник просит 200 млн рублей, или 90 тысяч рублей за «квадрат».
Как написано в объявлении, здание расположено у дороги. Назначение помещение — ремонт (текущий и срочный) машин, техническое обслуживание автомобилей и их продажа. Необходимые коммуникации заведены в помещение.
Автор предупреждает, что цена не окончательная и не может считаться официальной офертой. Очивидно, это означает, что и торг уместен.
Напомним, ранее в Тюмени продавали детский лагерь в ишимском сосновом бору за 60 млн рублей, или по 8 тысяч за «квадрат». Он еще не продан.