В «Тюменской слободе» продают автоцентр за 200 млн

На сайте объявлений появилось предложение приобрести в Тюмени торговое помещение площадью 2,2 тысячи квадратных метров на участке в один гектар. Согласно карте Росреестра участок предназначен для размещения автосалона. За недвижимость собственник просит 200 млн рублей, или 90 тысяч рублей за «квадрат».