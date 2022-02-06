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В «Тюменской слободе» продают автоцентр за 200 млн

6 февраля 09:14
Фото: 1Mi
У здания собственная газовая котельная, подведены все коммуникации и есть хорошие подъездные пути. Ранее здесь продавали новые иномарки.

На сайте объявлений появилось предложение приобрести в Тюмени торговое помещение площадью 2,2 тысячи квадратных метров на участке в один гектар. Согласно карте Росреестра участок предназначен для размещения автосалона. За недвижимость собственник просит 200 млн рублей, или 90 тысяч рублей за «квадрат».

Как написано в объявлении, здание расположено у дороги. Назначение помещение — ремонт (текущий и срочный) машин, техническое обслуживание автомобилей и их продажа. Необходимые коммуникации заведены в помещение.

Автор предупреждает, что цена не окончательная и не может считаться официальной офертой. Очивидно, это означает, что и торг уместен.

Напомним, ранее в Тюмени продавали детский лагерь в ишимском сосновом бору за 60 млн рублей, или по 8 тысяч за «квадрат». Он еще не продан.

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