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В тюменском гарнизоне ЦВО увеличили коечный фонд для ковидных больных

6 февраля 10:48
Фото: пресс-служба ЦВО
По сообщению пресс-службы Центрального военного округа, в подведомственных медицинских учреждениях в два раза увеличен коечный фонд для пациентов, инфицированных COVID-19. Общее число коек составило 1500.
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Тюмень

Центральный военный округ охватывает территорию Урала, Сибири и Поволжья. В подчинении Минобороны 47 гарнизона во всех областях округа, включая два гарнизона в Тюмени на базе поликлиники № 3 и областной инфекционной больницы.

Параллельно с наращиванием мест военные на 30% увеличили количество тестирования военнослужащих, теперь в сутки делают 1200 тестов. Также на территории частей организовано шестьсот пунктов измерения температуры. Регулярно дежурят медработники.

Отмечается высокий процент вакцинированных солдат и офицерского состава.

«В январе ревакцинацию прошли 27 тысяч человек», — сказано в релизе.

Общее число вакцинированных военнослужащих в границах Центрального военного округа почти достигает 145 тысяч человек.

Напомним, в субботу Роспотребнадзор снял ограничения для контактных лиц по коронавирусу, а также отменил обязательный отрицательный результат тестирования для выписки больного. Теперь чтобы вас признали излечившимся от коронавируса, достаточно провести лечение в течение семи дней.

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#Новости#Солдаты#Поликлиники#Минобороны#Тюмень#Военнослужащие#Коронавирус#Дмитрий Зайцев#Общество
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