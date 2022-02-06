В тюменском гарнизоне ЦВО увеличили коечный фонд для ковидных больных

Центральный военный округ охватывает территорию Урала, Сибири и Поволжья. В подчинении Минобороны 47 гарнизона во всех областях округа, включая два гарнизона в Тюмени на базе поликлиники № 3 и областной инфекционной больницы.
Параллельно с наращиванием мест военные на 30% увеличили количество тестирования военнослужащих, теперь в сутки делают 1200 тестов. Также на территории частей организовано шестьсот пунктов измерения температуры. Регулярно дежурят медработники.
Отмечается высокий процент вакцинированных солдат и офицерского состава.
«В январе ревакцинацию прошли 27 тысяч человек», — сказано в релизе.
Общее число вакцинированных военнослужащих в границах Центрального военного округа почти достигает 145 тысяч человек.
Напомним, в субботу Роспотребнадзор снял ограничения для контактных лиц по коронавирусу, а также отменил обязательный отрицательный результат тестирования для выписки больного. Теперь чтобы вас признали излечившимся от коронавируса, достаточно провести лечение в течение семи дней.