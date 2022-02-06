В тюменском гарнизоне ЦВО увеличили коечный фонд для ковидных больных

Напомним, в субботу Роспотребнадзор снял ограничения для контактных лиц по коронавирусу, а также отменил обязательный отрицательный результат тестирования для выписки больного. Теперь чтобы вас признали излечившимся от коронавируса, достаточно провести лечение в течение семи дней.