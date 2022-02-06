В тюменских поликлиниках отменили плановый прием узких специалистов

Напомним, днем ранее Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для людей, контактировавших с носителям вируса COVID-19. Также по новым правилам людям на больничном, кто лечится от семи и более дней, не надо ждать отрицательного теста на ковид — врачи будут считать их здоровыми при качественном лечении на протяжении этого срока.