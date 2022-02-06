В тюменских поликлиниках отменили плановый прием узких специалистов

В официальном сообщении депздрава говорится, что мера вынужденная из-за кратного роста числа людей с ОРВИ, которые хотят попасть к врачам. Для их осмотра и тестирования открыли фильтры в школах и спортивных учреждениях, однако усилий штатных терапевтов недостаточно, им на помощь выйдут узкие специалисты и фельдшеры.
«По инфекционному профилю привлекаются дополнительные кадры — и врачи-терапевты, и узкие специалисты, и средний медицинский персонал», — говорится в заявлении.
Основной фокус сделан на больных с вирусными инфекциями. Подчеркивается, что все действуют в усиленном режиме, и все пациенты получают помощь в срок и по состоянию.
Напомним, днем ранее Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для людей, контактировавших с носителям вируса COVID-19. Также по новым правилам людям на больничном, кто лечится от семи и более дней, не надо ждать отрицательного теста на ковид — врачи будут считать их здоровыми при качественном лечении на протяжении этого срока.