В Тюмени в воскресенье продолжится солнечная погода

Воскресная погода в Тюмени продолжит тенденцию последних дней: непривычно высокая для февраля температура и солнце. Ночью столбик термометра временно опустится до -12 градусов, но уже утром температура начнет расти, и распогодится окончательно к обеду, когда будет достигнут максимум дня -10 градусов.
Переменная облачность будет сопровождать тюменское небо в течение всего дня, но, к счастью, к обеду небо расчистится, и будет светить яркое солнечное.
Ветер будет несильным, с порывами не более шести метров в секунду, а в основном будет тихо и ветер 4 метра в секунду.
В народной интерпретации погодных явлений 6 февраля доминирует мнение, что солнечная погода в этот день определит погоду на ближайшие дни.