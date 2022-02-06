В Тюмени в воскресенье продолжится солнечная погода

Воскресная погода в Тюмени продолжит тенденцию последних дней: непривычно высокая для февраля температура и солнце. Ночью столбик термометра временно опустится до -12 градусов, но уже утром температура начнет расти, и распогодится окончательно к обеду, когда будет достигнут максимум дня -10 градусов.