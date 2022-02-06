nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени в воскресенье продолжится солнечная погода

6 февраля 01:00
Фото: 1Mi
По данным Гисметео, воскресенье в Тюмени будет теплым до -10 градусов и солнечным.
Сюжет
Тюмень

Воскресная погода в Тюмени продолжит тенденцию последних дней: непривычно высокая для февраля температура и солнце. Ночью столбик термометра временно опустится до -12 градусов, но уже утром температура начнет расти, и распогодится окончательно к обеду, когда будет достигнут максимум дня -10 градусов.

Переменная облачность будет сопровождать тюменское небо в течение всего дня, но, к счастью, к обеду небо расчистится, и будет светить яркое солнечное.

Ветер будет несильным, с порывами не более шести метров в секунду, а в основном будет тихо и ветер 4 метра в секунду.

В народной интерпретации погодных явлений 6 февраля доминирует мнение, что солнечная погода в этот день определит погоду на ближайшие дни.

Материалы по теме
Синоптики ждут теплую погоду в феврале в ТюмениПотепление ожидает жителей Тюмени в первый день февраляПеременная облачность и снег ожидают жителей Тюмени в четверг
#Новости#Тюмень#Зима#Потепление#Погода в Тюмени#Погода#Дмитрий Зайцев#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25