В Тюмени в приемном отделении умер ребенок

До этого семья обратилась в медучреждение с жалобами на симптомы ОРВИ у ребенка, у него взяли тест, ковид не нашли. По информации пресс-службы департамента здравоохранения, у родителей был выбор с учетом состояния его здоровья оставить на лечение или забрать маленького пациента домой. Они выбрали второе.
Спустя время родители вернулись в "инфекционку", когда ему стало значительно хуже. Начались реанимационные действия, однако они не помогли.
Отмечается, что ребенок ранее тяжело болел, у него хроническая болезнь, из-за чего осложнения инфекционной этиологии стали летальными.
Напомним, по данным на субботу 5 февраля в Тюменской области ежесуточный прирост больных коронавирусом среди детей составил 731 случай. И эта цифра растет на протяжении последнего месяца.