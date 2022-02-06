В Тюмени в приемном отделении умер ребенок

До этого семья обратилась в медучреждение с жалобами на симптомы ОРВИ у ребенка, у него взяли тест, ковид не нашли. По информации пресс-службы департамента здравоохранения, у родителей был выбор с учетом состояния его здоровья оставить на лечение или забрать маленького пациента домой. Они выбрали второе.