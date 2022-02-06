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В Тюмени в приемном отделении умер ребенок

6 февраля 11:54
Фото: 1Mi
Ребенок с хроническим заболеванием поступил в приемное тюменской "инфекционки" в тяжелом состоянии и врачи не смогли его спасти, сообщили в профильном департаменте.
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Тюмень

До этого семья обратилась в медучреждение с жалобами на симптомы ОРВИ у ребенка, у него взяли тест, ковид не нашли. По информации пресс-службы департамента здравоохранения, у родителей был выбор с учетом состояния его здоровья оставить на лечение или забрать маленького пациента домой. Они выбрали второе.

Спустя время родители вернулись в "инфекционку", когда ему стало значительно хуже. Начались реанимационные действия, однако они не помогли.

Отмечается, что ребенок ранее тяжело болел, у него хроническая болезнь, из-за чего осложнения инфекционной этиологии стали летальными.

Напомним, по данным на субботу 5 февраля в Тюменской области ежесуточный прирост больных коронавирусом среди детей составил 731 случай. И эта цифра растет на протяжении последнего месяца.

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