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В Тюмени в многоэтажке загорелась квартира

6 февраля 13:04
Фото: ЧС Тюмень
В Восточном микрорайоне Тюмени, в одном из новых домов, загорелась квартира на верхнем этаже. Сообщение об этом появилось в одном из пабликов города.
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Тюмень

По сообщению пользователей группы «ВКонтакте» «ЧС Тюмень», горит одна из квартир в третьем Восточном микрорайоне, на задворках крупного торгового центра «Окей».

На фото видно, что фасад дома уже почернел от дыма из окон, квартира расположена на одном из верхних этажей, дым вырывался из двух окон одновременно.

Пользователи группы удивляются, что у соседей нашлось время сфотографировать и выложить кадры в соцсети вместо того, чтобы звать спасателей.

В пресс-службе МЧС пока не ответили на запрос об обстоятельствах пожара.

Напомним, в конце прошлой недели в Тюмени случилось одновременно десять пожаров, чего спасатели не помнят на своем веку уже длительное время. Тогда горел склад на Бабарынке, двухэтажный дом в старом Антипино и другие постройки. В соцсетях из-за большого числа происшествий 2 февраля стали называть «денёк-огонёк».

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