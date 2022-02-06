В Тюмени в многоэтажке загорелась квартира

Напомним, в конце прошлой недели в Тюмени случилось одновременно десять пожаров, чего спасатели не помнят на своем веку уже длительное время. Тогда горел склад на Бабарынке, двухэтажный дом в старом Антипино и другие постройки. В соцсетях из-за большого числа происшествий 2 февраля стали называть «денёк-огонёк».