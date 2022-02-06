В Тюмени 2903 человека заболели коронавирусом

В тюменском регионе за сутки почти на 10% подскочило число вновь заболевших, вчера было чуть более 2600 случаев. Количество смертей осталось на том же уровне - пять летальных исходов за день. Врачи приняли решение о 167 госпитализациях людей с осложнениями.
В соседнем регионе тюменской "матрешки", Ханты-Мансийском автономном округе заболеваемость подскочила более четырех тысяч человек в сутки, пять летальных исходов, в ЯНАО продолжился субботний всплеск, в воскресенье тут почти 2,5 тысячи новых заболевших и две смерти.
Напомним, неделю назад региональные власти сообщили, что готовы к значительному увеличению числа заболевших, нарастили коечный фонд и открыли профилактические кабинеты осмотров и тестирования людей с ОРВИ. Возможным был назван сценарий с 8 тысячами заболевших вдень на юге Тюменской области.
Всего в России на 6 февраля зафиксировано чуть более 180 тысяч новых заболевших. 661 человек умер. Резко, почти на 30% сократилось число госпитализаций.