В Тюмени 2903 человека заболели коронавирусом

В тюменском регионе за сутки почти на 10% подскочило число вновь заболевших, вчера было чуть более 2600 случаев. Количество смертей осталось на том же уровне - пять летальных исходов за день. Врачи приняли решение о 167 госпитализациях людей с осложнениями.