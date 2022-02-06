В такси в Тюмени пассажир расстрелял водителя

Напомним, резонансные аварии случаются в Тюмени регулярно. Неделю назад отечественное авто выехало на тротуарную часть и сбило трех женщин вместе с остановкой. Водитель скрылся с места аварии, его ищут до сих пор. Позднее распространили ориентировку на мужчину темной наружности 25 лет.