В такси в Тюмени пассажир расстрелял водителя

В субботу вечером на перекрестке улиц 50 лет Октября и Профсоюзной движение застопоролилось из-за ссоры в салоне авто. Пассажир с водителем «Лады Гранта» что-то не поделили, и человек на заднем сиденье открыл стрельбу из пневматического пистолета.
Как сообщили в областном управлении полиции, пассажиру 57 лет, его задержали, по первоначальной версии он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате стрельбы было повреждено лобовое стекло авто, о состоянии водителя пока неизвестно.
«Обстоятельства устанавливаются», — сообщили в полиции.
Напомним, резонансные аварии случаются в Тюмени регулярно. Неделю назад отечественное авто выехало на тротуарную часть и сбило трех женщин вместе с остановкой. Водитель скрылся с места аварии, его ищут до сих пор. Позднее распространили ориентировку на мужчину темной наружности 25 лет.