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В такси в Тюмени пассажир расстрелял водителя

6 февраля 10:08
Фото: Nashgorod.ru
В субботу вечером из-за ссоры с водителем в Тюмени такси пассажир достал оружие и сделал несколько выстрелов. Разбилось лобовое стекло, для водителя такси вызвали «скорую». Предварительно установлено, что пассажир был пьяным.
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Полиция

В субботу вечером на перекрестке улиц 50 лет Октября и Профсоюзной движение застопоролилось из-за ссоры в салоне авто. Пассажир с водителем «Лады Гранта» что-то не поделили, и человек на заднем сиденье открыл стрельбу из пневматического пистолета.

Как сообщили в областном управлении полиции, пассажиру 57 лет, его задержали, по первоначальной версии он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате стрельбы было повреждено лобовое стекло авто, о состоянии водителя пока неизвестно.

«Обстоятельства устанавливаются», — сообщили в полиции.

Напомним, резонансные аварии случаются в Тюмени регулярно. Неделю назад отечественное авто выехало на тротуарную часть и сбило трех женщин вместе с остановкой. Водитель скрылся с места аварии, его ищут до сих пор. Позднее распространили ориентировку на мужчину темной наружности 25 лет.

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