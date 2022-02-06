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Тюменские врачи продолжат оказывать помощь онкобольным и «сердечникам»

6 февраля 12:24
Фото: 1Mi
Несмотря на отмену плановых приемов, тюменские медики продолжат наблюдать за пациентами с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
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Тюмень

Ранее инфоцентр правительства предупредил, что тюменские поликлиники отменяют прием плановых больных из-за огромного наплыва людей с симптомами ОРВИ. В связи с ростом заболевания инфекционными болезнями и дифференциацией диагнозов вынуждены заниматься не только профильные специалисты и терапевты, но и весь медперсонал клиник — включая средний персонал и врачей другого профиля.

«Данные меры не касаются ситуаций, когда пациенту требуется непрерывное наблюдение врача (онкологические, кардиологические заболевания и ряд других)», — уточнили в депздраве.

Подчеркивается, что каждый случай переноса планового приема будет разбираться конкретным врачом с учетом состояния конкретного человека. Иными словами, если пациенту станет очень плохо, и это не будет связано с заражением COVID-19, врач вправе направить его к узкому специалисту и назначить нужные обследования.

Напомним, в тюменском регионе созданы специальные фильтр-кабинеты для осмотра людей с воспаленным горлом, насморком и другими признаками простуды — их осматривают и берут тест на ковид. Кабинеты открыты не только в поликлиниках, а в школах и других соцучреждениях. Пункт на базе 4-й городской поликлиники работает круглосуточно.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

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