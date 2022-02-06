Тюменские врачи продолжат оказывать помощь онкобольным и «сердечникам»

Напомним, в тюменском регионе созданы специальные фильтр-кабинеты для осмотра людей с воспаленным горлом, насморком и другими признаками простуды — их осматривают и берут тест на ковид. Кабинеты открыты не только в поликлиниках, а в школах и других соцучреждениях. Пункт на базе 4-й городской поликлиники работает круглосуточно.