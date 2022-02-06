Реанимация Ишима получила новые мониторы на 8 млн рублей

Три монитора умеют оценивать содержание углекислого газа в организме пациента, раньше оборудования для мониторинга этого показателя у врачей не было. Возможности мониторов с капнометрией трудно переоценить в условиях моногоспитателя для больных, находящихся под воздействием искусственной вентиляции легких. Туда их и установят в первую очередь.