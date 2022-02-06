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Реанимация Ишима получила новые мониторы на 8 млн рублей

6 февраля 14:10
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Четыре десятка новых мониторов для отслеживания состояния пациентов получили реаниматологи городской больницы Ишима. Новое оборудование закуплено на сумму свыше 8 млн рублей, а его поставка особенно важна сегодня, в условиях распространения новой корона, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.
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Тюмень

теперь в ишимской больнице есть современные прикроватные мониторы — 39 обычных и 3 с функцией анализа концентрации углекислого газа (капнометрией).

Мониторы монтируют непосредственно у изголовья коек. Будут показывать одновременно важнейшие показатели здоровья человека: пульс, температуру тела, давление, концентрацию газов в крови, силу сердечного выброса и другое. При отклонении какого-либо параметра прибор будет сигнализировать врачам характерным звуком.

Три монитора умеют оценивать содержание углекислого газа в организме пациента, раньше оборудования для мониторинга этого показателя у врачей не было. Возможности мониторов с капнометрией трудно переоценить в условиях моногоспитателя для больных, находящихся под воздействием искусственной вентиляции легких. Туда их и установят в первую очередь.

Ишимские врачи утверждают, что такие приборы давно нужны не толкьо медперсоналу, но и простым гражданам.

«Ранее у нас не было такой возможности. Обновление оборудования и новые мониторы были буквально жизненно необходимы как врачам, так и пациентам», отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Колмаков.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

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