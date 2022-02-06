Реанимация Ишима получила новые мониторы на 8 млн рублей

теперь в ишимской больнице есть современные прикроватные мониторы — 39 обычных и 3 с функцией анализа концентрации углекислого газа (капнометрией).
Мониторы монтируют непосредственно у изголовья коек. Будут показывать одновременно важнейшие показатели здоровья человека: пульс, температуру тела, давление, концентрацию газов в крови, силу сердечного выброса и другое. При отклонении какого-либо параметра прибор будет сигнализировать врачам характерным звуком.
Три монитора умеют оценивать содержание углекислого газа в организме пациента, раньше оборудования для мониторинга этого показателя у врачей не было. Возможности мониторов с капнометрией трудно переоценить в условиях моногоспитателя для больных, находящихся под воздействием искусственной вентиляции легких. Туда их и установят в первую очередь.
Ишимские врачи утверждают, что такие приборы давно нужны не толкьо медперсоналу, но и простым гражданам.
«Ранее у нас не было такой возможности. Обновление оборудования и новые мониторы были буквально жизненно необходимы как врачам, так и пациентам», отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Колмаков.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».