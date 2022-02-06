Итоги дня: расстрел таксиста, смерть ребенка в больнице и выплаты крепким семьям

В Тюменской области существуют традиции поощрения долговременных союзов любящих людей. Поэтому еще шесть лет назад были разработаны памятные награды. Есть медали за полувековую совместную жизнь. И далее с шагом в пять лет можно претендовать на соответствующий памятный знак.