Итоги дня: расстрел таксиста, смерть ребенка в больнице и выплаты крепким семьям

В субботу вечером на перекрестке улиц 50 лет Октября и Профсоюзной пассажир такси на заднем сиденье открыл стрельбу из пневматического пистолета. В результате повредилось лобовое стекло авто. О состоянии водителя пока неизвестно.
Как сообщили в областном управлении полиции, пассажиру 57 лет, его задержали. По первоначальной версии он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Родители обратилась в медицинское учреждение с жалобами на симптомы ОРВИ у ребенка. У маленького пациента взяли тест на ковид, результат оказался отрицательным. Как сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения, родители могли оставить ребенка на лечение, но решили забрать его домой.
Чере некоторое время семья вернулась в больницу, когда ребенку стало значительно хуже. Реанимационные действия не помогли.
Отмечается, что ребенок ранее тяжело болел.
Как сообщает губернатор Тюменской области, из регионального бюджета будет выделена сумма для супругов, проживших в браке полвека и более.
В Тюменской области существуют традиции поощрения долговременных союзов любящих людей. Поэтому еще шесть лет назад были разработаны памятные награды. Есть медали за полувековую совместную жизнь. И далее с шагом в пять лет можно претендовать на соответствующий памятный знак.
Также, Александр Моор предложил поощрять юбиляров денежными суммами. Губернатор пообещал разобраться с суммой выплат и сделать меру реальной уже в нынешнем году.