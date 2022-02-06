nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Итоги дня: расстрел таксиста, смерть ребенка в больнице и выплаты крепким семьям

6 февраля 18:10
Фото: 1Mi
Пассажир расстрелял водителя такси. В приемном отделении тюменской "инфекционки" умер ребенок. Супругам, прожившим в браке полвека, сделают единовременную выплату.

Пьяный пассажир в такси открыл стрельбу из пневматического пистолета

В субботу вечером на перекрестке улиц 50 лет Октября и Профсоюзной пассажир такси на заднем сиденье открыл стрельбу из пневматического пистолета. В результате повредилось лобовое стекло авто. О состоянии водителя пока неизвестно.

Как сообщили в областном управлении полиции, пассажиру 57 лет, его задержали. По первоначальной версии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В приемном отделении скончался ребенок

Родители обратилась в медицинское учреждение с жалобами на симптомы ОРВИ у ребенка. У маленького пациента взяли тест на ковид, результат оказался отрицательным. Как сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения, родители могли оставить ребенка на лечение, но решили забрать его домой.

Чере некоторое время семья вернулась в больницу, когда ребенку стало значительно хуже. Реанимационные действия не помогли.

Отмечается, что ребенок ранее тяжело болел.

Крепким тюменским семья сделают единовременную выплату

Как сообщает губернатор Тюменской области, из регионального бюджета будет выделена сумма для супругов, проживших в браке полвека и более.

В Тюменской области существуют традиции поощрения долговременных союзов любящих людей. Поэтому еще шесть лет назад были разработаны памятные награды. Есть медали за полувековую совместную жизнь. И далее с шагом в пять лет можно претендовать на соответствующий памятный знак.

Также, Александр Моор предложил поощрять юбиляров денежными суммами. Губернатор пообещал разобраться с суммой выплат и сделать меру реальной уже в нынешнем году.

Материалы по теме
Пожилым парам Тюмени вручают награды за верностьВ такси в Тюмени пассажир расстрелял водителяВ Тюмени в приемном отделении умер ребенок
#Новости#Ангелина Крестьянникова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25