Два ребенка погибли в Тюмени на темной улице

Профилактические уроки посвящены тому, что о безопасности нужно детям нужно думать всегда: рассчитывать свой маршрут из дома на занятия и обратно, использовать рефлекторные полоски на одежде, если учатся по вечерам и ходят по улице в сумерках.
Именно по вечерам происходит больше всего ДТП на дворовых территориях, в которых страдают малолетние пешеходы. В ГИБДД даже посчитали: самые опасные часы после 15:00, а самые неблагополучные дни — два первых дня недели и суббота.
Во дворах были травмированы 47 детей в 2021 году, а на переходе улицы без световых полосок 26 детей, из них двое — насмерть.
Учитывая ограничения из-за коронавируса, профилактические мероприятия инспекторы проводят в дистанционной форме через видеосвязь.