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Два ребенка погибли в Тюмени на темной улице

6 февраля 19:29
Фото: 1Mi
Для снижения печальной статистики сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические занятия с подрастающим поколением.
Сюжет
Тюмень

Профилактические уроки посвящены тому, что о безопасности нужно детям нужно думать всегда: рассчитывать свой маршрут из дома на занятия и обратно, использовать рефлекторные полоски на одежде, если учатся по вечерам и ходят по улице в сумерках.

Именно по вечерам происходит больше всего ДТП на дворовых территориях, в которых страдают малолетние пешеходы. В ГИБДД даже посчитали: самые опасные часы после 15:00, а самые неблагополучные дни — два первых дня недели и суббота.

Во дворах были травмированы 47 детей в 2021 году, а на переходе улицы без световых полосок 26 детей, из них двое — насмерть.

Учитывая ограничения из-за коронавируса, профилактические мероприятия инспекторы проводят в дистанционной форме через видеосвязь.

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