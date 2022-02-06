Более пятисот домов отремонтируют в Тюмени по программе капремонта

Очередность и сроки ремонта регулируются областным департаментом ЖКХ, текущий план работает до конца 2023 года, его утвердили в последние числа декабря прошлого года.
По этому списку в основном ремонт коснется домов постройки 1970-80-х, однако есть и относительно новые дома 90-х, на улице Газовиков, 50 лет Октября и других. По программе капремонта возможно, что вам сделают такие варианты: ремонт крыши, заменят инженерные сети во внутриподъездной разводке, отремонтируют подвал, заменять лифт или приведут в порядок действующий, проверят и приведут к нормативу прочность фундаментов и фасадов.
В целом за 2022 год планируется отремонтировать 777 объектов по всей области, из них 128 в Тобольске, 48 в Ишиме и 4 в Ишимском районе, 43 в Тюменском районе, по одному в Нижнетавдинском, Голышмановском и Ярковском районах, 17 в Заводоуковске и 14 в Ялуторовске.
Ранее из-за нарушенной техники безопасности при производстве работ тюменец смог отсудить у подрядчиков 50тысяч рублей: ему на голову упал материал, когда рабочие перекладывали крышу.
А жители знаменитого «муравейника» на улице Республики воюют с управляющей компанией, которая ремонт не делает, но и отдавать густонаселенный объект не хочет. Об этом писал «Наш Город» после разговора с жителями.