Более пятисот домов отремонтируют в Тюмени по программе капремонта

По этому списку в основном ремонт коснется домов постройки 1970-80-х, однако есть и относительно новые дома 90-х, на улице Газовиков, 50 лет Октября и других. По программе капремонта возможно, что вам сделают такие варианты: ремонт крыши, заменят инженерные сети во внутриподъездной разводке, отремонтируют подвал, заменять лифт или приведут в порядок действующий, проверят и приведут к нормативу прочность фундаментов и фасадов.