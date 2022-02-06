Банки ограничат выдачу кредитов тюменцам в I квартале 2022 года

По данным Центрального банка России в конце прошлого года был значительный спад на рынке потребительского кредитования в Уральском федеральном округе.
«Спрос на новые кредиты со стороны населения оказался существенно ниже ожиданий банков», — пишет ЦБ в аналитическом докладе.
На это повлияло изменение условий банковских продуктов, ставки повысились на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка. В 2022 году тенденция продлится, поскольку смягчения условий не ожидается, банкиры ждут дальнейшего роста ключевой ставки, сказывается также высокая долговая нагрузка людей.
Кроме того, банк анонсировал изменение риск-параметров для необеспеченных кредитов и целенаправленное уменьшение доли подобных кредитов в портфелях банков с 1 июля 2022 года. Эта доля не должна будет превышать 25%. Чтобы выполнить условия регулятора, банки будут отказывать тюменцам и другим жителям страны в кредитах, если у них и так высокая нагрузка.
Отмечен также некоторый переток денежных средств на срочные вклады, но объемы незначительные.
Среди корпораций больше всего займов брали компании нефтегазовой промышленности в связи с наращиванием производства.