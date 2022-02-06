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Банки ограничат выдачу кредитов тюменцам в I квартале 2022 года

6 февраля 06:59
Фото: 1Mi
Банки отчитались о худших показателях в конце 2021 года, в текущем году в связи с ужесточением условий и закредитованностью людей будут выдавать еще меньше кредитов.
Сюжет
Тюмень

По данным Центрального банка России в конце прошлого года был значительный спад на рынке потребительского кредитования в Уральском федеральном округе.

«Спрос на новые кредиты со стороны населения оказался существенно ниже ожиданий банков», — пишет ЦБ в аналитическом докладе.

На это повлияло изменение условий банковских продуктов, ставки повысились на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка. В 2022 году тенденция продлится, поскольку смягчения условий не ожидается, банкиры ждут дальнейшего роста ключевой ставки, сказывается также высокая долговая нагрузка людей.

Кроме того, банк анонсировал изменение риск-параметров для необеспеченных кредитов и целенаправленное уменьшение доли подобных кредитов в портфелях банков с 1 июля 2022 года. Эта доля не должна будет превышать 25%. Чтобы выполнить условия регулятора, банки будут отказывать тюменцам и другим жителям страны в кредитах, если у них и так высокая нагрузка.

Отмечен также некоторый переток денежных средств на срочные вклады, но объемы незначительные.

Среди корпораций больше всего займов брали компании нефтегазовой промышленности в связи с наращиванием производства.

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