Банки ограничат выдачу кредитов тюменцам в I квартале 2022 года

Кроме того, банк анонсировал изменение риск-параметров для необеспеченных кредитов и целенаправленное уменьшение доли подобных кредитов в портфелях банков с 1 июля 2022 года. Эта доля не должна будет превышать 25%. Чтобы выполнить условия регулятора, банки будут отказывать тюменцам и другим жителям страны в кредитах, если у них и так высокая нагрузка.