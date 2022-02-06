nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

17 пьяных водителей поймали ночью в Тюменской области

6 февраля 03:44
Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области
Инспекторы ГИБДД, работающие в Омутинском районе, в ночь на воскресенье остановили сразу двух пьяных водителей со следами алкоголя в крови.
Сюжет
Тюмень

Первый пенсионер выехал на своей «волге» на улицу Луначарского сразу после похорон. Он пытался объяснить, что и так горе, не хватало еще штрафа, однако инспекторы были непреклонны. На алкотестере высветилась цифра 0,52 мг алко на литр выдыхаемого воздуха.

Об обстоятельствах смерти не сообщается.

Второй омутинский житель был на «ниве», ему было 35 лет, и 0,66 мг/л. Остановлен на 158 километре омской дороги. По мнению этого мужчины, у него тоже была уважительная причина: когда выпил в Омутинке, в гости позвала подруга из Вагая, он не мог и не хотел отказать женщине. Зато инспекторы смогли.

Всего на юге области за ночь задержали 17 человек с подтвержденным показателем алкотестера, среди них иностранец из солнечного Таджикистана без российских прав.

Напомним, на днях в Тюмени пьяная женщина на отечественном авто врезалась в припаркованную машину, пыталась скрыться с места преступления, но ее догнали. Дали десять суток и лишили прав.

Материалы по теме
Насмерть сбивший пешехода пьяный 23-летний тюменец может лишиться свободы на 12 летВ Тюмени пьяная 41-летняя женщина въехала в припаркованный внедорожникСбивший 18-летнего мотоциклиста пьяный тоболяк может лишиться свободы на 7 лет
#Новости#Инспекторы гибдд#ГИБДД#Тюмень#Пьяная езда#Омутинский район#Омутинское#Дмитрий Зайцев#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25