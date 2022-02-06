17 пьяных водителей поймали ночью в Тюменской области

Второй омутинский житель был на «ниве», ему было 35 лет, и 0,66 мг/л. Остановлен на 158 километре омской дороги. По мнению этого мужчины, у него тоже была уважительная причина: когда выпил в Омутинке, в гости позвала подруга из Вагая, он не мог и не хотел отказать женщине. Зато инспекторы смогли.