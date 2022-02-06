17 пьяных водителей поймали ночью в Тюменской области

Первый пенсионер выехал на своей «волге» на улицу Луначарского сразу после похорон. Он пытался объяснить, что и так горе, не хватало еще штрафа, однако инспекторы были непреклонны. На алкотестере высветилась цифра 0,52 мг алко на литр выдыхаемого воздуха.
Об обстоятельствах смерти не сообщается.
Второй омутинский житель был на «ниве», ему было 35 лет, и 0,66 мг/л. Остановлен на 158 километре омской дороги. По мнению этого мужчины, у него тоже была уважительная причина: когда выпил в Омутинке, в гости позвала подруга из Вагая, он не мог и не хотел отказать женщине. Зато инспекторы смогли.
Всего на юге области за ночь задержали 17 человек с подтвержденным показателем алкотестера, среди них иностранец из солнечного Таджикистана без российских прав.
Напомним, на днях в Тюмени пьяная женщина на отечественном авто врезалась в припаркованную машину, пыталась скрыться с места преступления, но ее догнали. Дали десять суток и лишили прав.