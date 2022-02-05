Врачи ОКБ № 1 Тюмени спасли новорожденного с аномалией сердца

Двухдневного младенца и его маму привезли из Нового Уренгоя на вертолете. По словам завотделением кардиохирургии Кирилла Горбатикова, без вмешательства ребенок бы не выжил, поскольку нарушение кровообращения было критическим.
«Когда в легочную артерию не поступает кровь и нет возврата в большой круг, это приводит к фатальному исходу», − рассказал доктор.
Из-за малого веса пациента, чуть более 2 кг, решили делать манипуляцию через прокол бедренной вены. Доставили стент в нужное место и расправили его так, что просвет легочной артерии получился 6 миллиметров, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.
Ребенок будет расти, поэтому установленный стент нужно будет заменять более кардинальным решением. Врачи планируют новое вмешательство через несколько месяцев, а пока готовят маму и ребенка к отправке домой.
Напомним, ранее в Уватском районе бригада фельдшеров и водитель спасли нефтяника с обильными кровопотерями. Для доставки пациента в медсанчасть им пришлось преодолеть несколько десятков километров.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы закупается современное высокотехнологичное оборудование, что позволяет врачам успешно выполнять самые сложные операции.