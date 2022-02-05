В Тюмени водителям «ковидных бригад» выплатят зарплату

У водителей неотложной медицинской помощи тюменской Городской поликлиники № 4 возникли вопросы по поводу своевременности оплаты их труда.
Департамент здравоохранения разобрался с ситуацией. Данные водители не входят в штат медучреждения, а являются сотрудниками сторонней организации, с которой заключён договор аутсорсинга. Согласно договору, оплата должна быть произведена 08.02.2022.
Таким образом, сроки оплаты не нарушены, подчеркивают в сообщении.
«Наше учреждение соблюдает законодательство, и все работники, с которыми мы сотрудничали и сотрудничаем, могут быть уверены в стопроцентной и своевременной оплате труда», — прокомментировала главврач Городской поликлиники № 4 Наталия Шанаурина.
Департамент здравоохранения «берет контроль» за соблюдением договоренностей, сказано в релизе.
Напомним, в редакцию «Нашего Города» обратился водитель Игорь Бот, который не получал вознаграждение за свои услуги водителя с конца декабря. Он перевозит врачей на вызовы к ковидным больным, в день не менее тридцати пациентов. Работодатель, по словам мужчины, кормит всех водителей обещаниями.
На этом фоне водители запланировали отказ от выполнения своей работы и забастовку.