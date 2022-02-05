В Тюмени водителям «ковидных бригад» выплатят зарплату

Напомним, в редакцию «Нашего Города» обратился водитель Игорь Бот, который не получал вознаграждение за свои услуги водителя с конца декабря. Он перевозит врачей на вызовы к ковидным больным, в день не менее тридцати пациентов. Работодатель, по словам мужчины, кормит всех водителей обещаниями.