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В Тюмени водителям «ковидных бригад» выплатят зарплату

5 февраля 14:14
Фото: Nashgorod.ru
Водителям тюменской «неотложки», работающим на поликлинику № 4, обещают отдать долг по зарплате 8 февраля. Департамент здравоохранения Тюменской области прокомментировал ситуацию с задержкой выплатой, о чем ранее писал «Наш Город».
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Тюмень

У водителей неотложной медицинской помощи тюменской Городской поликлиники № 4 возникли вопросы по поводу своевременности оплаты их труда.

Департамент здравоохранения разобрался с ситуацией. Данные водители не входят в штат медучреждения, а являются сотрудниками сторонней организации, с которой заключён договор аутсорсинга. Согласно договору, оплата должна быть произведена 08.02.2022.

Таким образом, сроки оплаты не нарушены, подчеркивают в сообщении.

«Наше учреждение соблюдает законодательство, и все работники, с которыми мы сотрудничали и сотрудничаем, могут быть уверены в стопроцентной и своевременной оплате труда», — прокомментировала главврач Городской поликлиники № 4 Наталия Шанаурина.

Департамент здравоохранения «берет контроль» за соблюдением договоренностей, сказано в релизе.

Напомним, в редакцию «Нашего Города» обратился водитель Игорь Бот, который не получал вознаграждение за свои услуги водителя с конца декабря. Он перевозит врачей на вызовы к ковидным больным, в день не менее тридцати пациентов. Работодатель, по словам мужчины, кормит всех водителей обещаниями.

На этом фоне водители запланировали отказ от выполнения своей работы и забастовку.

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