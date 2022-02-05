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В Тюмени родителей заставляют выписывать детей из сада №89

5 февраля 11:39
Фото: Пресс-служба администрации Тюмени
Детский сад №89 Тюмени, осуществляющий работу по комбинированному типу (в соседнем крыле находится школа), предупредил родителей, чтобы выписали деток до 7 февраля. Это необходимо для ремонтных работ.
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Тюмень

Соответствующие бланки заявлений размещены на сайте общеобразовательного учреждения.

Первым на них обратил внимание телеграм-канал "Тюменская уМоора". Родители пишут, что требование застало их врасплох посреди учебного года, зимой. Вместо этого городские чиновники и подрядчик могли бы перенести работу на летний период, когда родители будут в отпусках и сами смогут позаботиться о подрастающем поколении.

Детский сад, совмещенный со школой расположен на улице Мельничной, он был одним из объектов в программе посещений главы Тюмени Руслана Кухарука на этой неделе. В комментариях по итогам поездки Кухарук высказался по поводу переезда детей.

"Там два больших корпуса, и мы будем отрабатывать с родителями плавный переход из одного в другой", - сказал Кухарук.

Комментаторы в соцсетях отмечают, что ремонт здания ведется без малого три года.

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#Новости#Тюмень#Капитальный ремонт#Руслан Кухарук#Ремонт#Детсады#Дмитрий Зайцев#Общество
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