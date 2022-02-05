В Тюмени родителей заставляют выписывать детей из сада №89

Соответствующие бланки заявлений размещены на сайте общеобразовательного учреждения.
Первым на них обратил внимание телеграм-канал "Тюменская уМоора". Родители пишут, что требование застало их врасплох посреди учебного года, зимой. Вместо этого городские чиновники и подрядчик могли бы перенести работу на летний период, когда родители будут в отпусках и сами смогут позаботиться о подрастающем поколении.
Детский сад, совмещенный со школой расположен на улице Мельничной, он был одним из объектов в программе посещений главы Тюмени Руслана Кухарука на этой неделе. В комментариях по итогам поездки Кухарук высказался по поводу переезда детей.
"Там два больших корпуса, и мы будем отрабатывать с родителями плавный переход из одного в другой", - сказал Кухарук.
Комментаторы в соцсетях отмечают, что ремонт здания ведется без малого три года.