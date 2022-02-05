В Тюмени на ММС двор затопило кипятком

На видео, размещенном в сообществе «ВКонтакте» «ЧС Тюмень» видно, что значительная территория вокруг дома затоплена водой, от которой идет пар. Жители комментируют, что вызвали аварийную службу и звонили в «Водоканал», когда заметили разлив примерно в 17 часов. В «Водоканале» ответили, что приедут по мере возможности.