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В Тюмени на ММС двор затопило кипятком

5 февраля 14:51
Фото: ЧС Тюмень
Жители поселка ММС с улицы Мелиораторов, 7 рассказали, что всю субботу их двор топит кипятком, но управляющая компания и Водоканал не реагируют
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Тюмень

На видео, размещенном в сообществе «ВКонтакте» «ЧС Тюмень» видно, что значительная территория вокруг дома затоплена водой, от которой идет пар. Жители комментируют, что вызвали аварийную службу и звонили в «Водоканал», когда заметили разлив примерно в 17 часов. В «Водоканале» ответили, что приедут по мере возможности.

Жители беспокоятся, что вода затопит подвал и приведет и без того ветхие коммуникации в состояние негодности.

На сайт «Тюмень — наш дом» значится, что домом управляют сами собственники, а обслуживает управляющая компания «Евросервис». Летом 2021 года жители уже обращались на портал с просьбой отремонтировать придомовую территорию, так как при каждом дожде ее занимают непроходимые лужи.

Руководитель Центральной управы Александр Чистяков тогда ответил, что обслуживание двора должна осуществлять организация ТОДЭП как дорожную сеть. Был вызван насос, и воду откачали.

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