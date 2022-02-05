В субботу в Тюмени установится теплая и солнечная погода

После ночного снижения температуры до -8 градусов, с рассветом столбик термометра начнет стремиться вверх и остановится к обеду в районе -5 градусов. При этом кучевые облака, привычные в такую пору, расступятся и солнце дополнительно прогрет землю еще на градус.
Ветер будет слабым, не болеее 6 метров в секунды с короткими порывами до 7 метров в секунду.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали значительное потепление в феврале в Тюмени, которое связано с движением арктического антициклона. Возможно, на фоне потепления проснутся пчелы, пасечники готовятся дополнительно утеплять домики. Потому что многолетние наблюдения показывают: за ранней весной в Тюмени почти неизбежно следуют сильные заморозки.