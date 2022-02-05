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В субботу в Тюмени установится теплая и солнечная погода

5 февраля 03:00
Фото: Nashgorod.ru
По данным сервиса Гисметео, субботний день 5 февраля пройдет в Тюмени почти по-весеннему тепло и солнечно.
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Тюмень

После ночного снижения температуры до -8 градусов, с рассветом столбик термометра начнет стремиться вверх и остановится к обеду в районе -5 градусов. При этом кучевые облака, привычные в такую пору, расступятся и солнце дополнительно прогрет землю еще на градус.

Ветер будет слабым, не болеее 6 метров в секунды с короткими порывами до 7 метров в секунду.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали значительное потепление в феврале в Тюмени, которое связано с движением арктического антициклона. Возможно, на фоне потепления проснутся пчелы, пасечники готовятся дополнительно утеплять домики. Потому что многолетние наблюдения показывают: за ранней весной в Тюмени почти неизбежно следуют сильные заморозки.

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