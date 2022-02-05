Тюменцев будут выписывать с больничного без отрицательного теста на ковид

Роспотребнадзор опубликовал обновление санэпид-правил для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Если раньше врачи держали больного на изоляции до первого отрицательного теста, теперь все изменится: даже без отрицательного ПЦР надо будет идти на работу спустя семь дней после начала лечения. О контроле самостоятельного лечения пациента не сказано.
Повторные тесты на вирус будут проводить не ранее третьего дня после диагностирования (так было и раньше), если тест покажет отсутствие вируса раньше семидневного срока, выпишут на работу сразу же.
Кроме того, главный санитарный врач страны отменил изоляцию для всех, контактировавших с носителем вируса. Также, согласно постановлению, будет отменен контроль за соблюдением этими людьми режима самоизоляции.
Напомним, по свежим данным в Тюменской области более 2600 заболевших, из них 731 ребенок.