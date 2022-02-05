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Тюменцев будут выписывать с больничного без отрицательного теста на ковид

5 февраля 12:52
Фото: Инфоцентр правительства Тюменской области
По новым правилам для выписки пациента на работу не нужно ждать отрицательного теста ПЦР, гражданина будут считать здоровым, если лечение продолжалось не менее семи дней. Если до истечения этого срока получен отрицательный тест, выпишут сразу.
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Тюмень

Роспотребнадзор опубликовал обновление санэпид-правил для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Если раньше врачи держали больного на изоляции до первого отрицательного теста, теперь все изменится: даже без отрицательного ПЦР надо будет идти на работу спустя семь дней после начала лечения. О контроле самостоятельного лечения пациента не сказано.

Повторные тесты на вирус будут проводить не ранее третьего дня после диагностирования (так было и раньше), если тест покажет отсутствие вируса раньше семидневного срока, выпишут на работу сразу же.

Кроме того, главный санитарный врач страны отменил изоляцию для всех, контактировавших с носителем вируса. Также, согласно постановлению, будет отменен контроль за соблюдением этими людьми режима самоизоляции.

Напомним, по свежим данным в Тюменской области более 2600 заболевших, из них 731 ребенок.

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