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Тюменский блогер Теренюша побывала в суде

5 февраля 12:22
Фото: instagram.com/terenyusha/
Блогер из Тюмени Светлана Захарова выложила в Instagram фотографии, на которых она одна в зале суда. Видна «клетка» и человек в черной мантии. «Опиши свой день в четырех фотографиях», — гласит подпись.
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Тюмень

Светлана Захарова (Тереня) комментирует, что ранее уже бывала в суде в качестве потерпевшей и уже тогда почувствовала себя униженной и оскорбленной, никогда не хотела бы повторения этого опыта. Об обстоятельствах нынешнего визита она не сообщает, только предлагает своим подписчикам «забыть это как страшный сон вместе».

Также девушка комментирует, что ее пятничное посещение суда было обратной стороной публичности, когда твои действия и жизнь привлекают внимание общественности.

Напомним, блогерша с пятьюдесятью тысячами подписчиков оказалась в центре небольшого скандала из-за тусовки своих коллег в баре «Бульвар» в Тюмени. Пользователи соцсетей обратили взгляд на то, что люди в заведении без масок, не соблюдают дистанцию и их слишком много. Сама Светлана подлила масла в огонь, сказав, что там тысяча человек.

Позднее суд установил, что было около 300 человек, но все равно оштрафовал заведение на сто тысяч рублей.

«Люблю свою жизнь за такие неожиданные повороты», — резюмировала выпускница отделения журналистики ТюмГУ.

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#Новости#Тюмень#Суд#Журналисты#Коронавирус#Блогеры#Дмитрий Зайцев#Общество
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