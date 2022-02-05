Тюменский блогер Теренюша побывала в суде

Напомним, блогерша с пятьюдесятью тысячами подписчиков оказалась в центре небольшого скандала из-за тусовки своих коллег в баре «Бульвар» в Тюмени. Пользователи соцсетей обратили взгляд на то, что люди в заведении без масок, не соблюдают дистанцию и их слишком много. Сама Светлана подлила масла в огонь, сказав, что там тысяча человек.