Тюменский биатлонист Александр Логинов завоевал олимпийскую "бронзу" в Пекине

Биталонист, представляющий Тюмень, Александр Логинов стал участником командной эстафеты в первый день соревнований на Зимней Олимпиаде в Пекине. Четверо спортсменов бежали в смешанной эстафете по шесть километров, Латыпов бежал третьим.