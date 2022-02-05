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Тюменский биатлонист Александр Логинов завоевал олимпийскую "бронзу" в Пекине

5 февраля 10:31
Фото: ЦСП72
Гонку провели отлично, но на финишной прямой уступили норвежцам (первое место) и голландцам ("серебро").
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Тюмень

Биталонист, представляющий Тюмень, Александр Логинов стал участником командной эстафеты в первый день соревнований на Зимней Олимпиаде в Пекине. Четверо спортсменов бежали в смешанной эстафете по шесть километров, Латыпов бежал третьим.

С ним в команде были Кристина Резцова из ХМАО-Югры, Ульяна Нигматуллина из Удмуртии, уроженец Беларуси Эдуард Латыпов. Логинов не допустил промахов и смог наверстать упущенную минуту после женской части гонки - комментаторы говорят "совершил подвиг".

Гонку провели отлично, но на финишной прямой уступили норвежцам (первое место) и голландцам ("серебро").

Это первая медаль нашей сборной в биатлоне на нынешних соревнованиях. Напомним, ранее Наталья Непряева взяла "серебро" в скиатлоне.

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