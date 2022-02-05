Тюменские власти выделят 700 млн рублей малым и средним предприятиям

Губернатор констатировал увеличение ключевой ставки Центробанком, из-за чего некоторым фирмам будет сложнее получить заемные средства.
Чтобы увеличить шансы на кредитование, в областном бюджете выделены средства для обеспечительного фонда, которым могут пользоваться субъекты МСП. В прошлом году они смогли взять с помощью этой поддержки 2,6 млрд рублей.
В текущем году меры усилят за счет дополнительного выделения 700 млн рублей Инвестагентсву региона, кредитующего малый бизнес под низкий процент. Одно из ключевых условий - целевой характер займов, деньги должны быть направлены на развитие и модернизацию производства.
Напомним, ранее на заседании по инвестиционному климату Александр Моор поручил вернуть в бюджет на 2022 год статью расходов по возмещению компаниям части лизинговых платежей общим объемом 200 млн рублей.
Отметим, что по итогам прошлого года Тюменская область вошла в два важных национальных рейтинга — рейтинг качества жизни регионов и рейтинг состояния инвестиционного климата. Кроме того, в 2021 году регион значительно нарастил экспорт. Тюменская область сейчас поставляет товары в 100 стран. Количество экспортеров растет — в 2020 году было 186 компаний, а в 2021 — уже 224 компаний. Среди них как средние, так и небольшие организации.