Тюменские офтальмологи получили новые приборы за 1 млн рублей

Как сообщает департамент здравоохранения региона, в совокупности три прибора стоили миллион рублей, деньги были выделены их областного бюджета с целью улучшить помощь населению в поликлинической службе.
19-я поликлиника обслуживает, в том числе, жителей Тюменского района. Благодаря рефрактометрам врачи смогут устанавливать отклонение от нормы более четко, поскольку приборы приходят на смену привычным таблицам Сивцева.
На обследование по новой методике уйдет не больше пяти минут, и пациенту даже не нужно будет щуриться - машинка все сделает за него. Исключается фактор человеческой ошибки, в итоге лечение близорукости или астигматизма или дальнозоркости будет более эффективным.
За три месяца, что прошли с начала приема на новом оборудовании, полтысячи жителей района оценили его преимущества. Врачи уверены, что чем комфортнее и качественнее будет оказана услуга в больнице, тем больше людей станут на путь ЗОЖ.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.