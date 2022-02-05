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Три детсада отремонтируют в Тюмени в 2022 году

5 февраля 06:43
Фото: Пресс-служба администрации Тюмени
Глава Тюмени Руслан Кухарук прокомментировал ход капитального ремонта на нескольких объектах социальной инфраструктуры: три детских сада отроют в текущем году.
Сюжет
Тюмень

В первую очередь Кухарук упомянул в своем видеобзоре учреждение по улице Волгоградской - это переходящий объект с прошлого года, работы там близки к завершению. Дальше откроют детский сад по улице Мельничной и должны зайти с работами в детсад на улице Федюнинского.

Кроме детских дошкольных учреждений, на этой неделе Кухарук посетил школы - будет обновлена территория у среднего общеобразовательного учреждения №89, а школу №62 на улице Газовиков отремонтируют по поручению президента Путина В.В., обязавшего ремонтировать подобные здания по всей стране.

Всего в городе на подобные работы планируют потратить более 220 млн рублей, провести ремонт на почти восьмидесяти объектах социального назначения, большая часть из которых - образовательные.

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