Три детсада отремонтируют в Тюмени в 2022 году

В первую очередь Кухарук упомянул в своем видеобзоре учреждение по улице Волгоградской - это переходящий объект с прошлого года, работы там близки к завершению. Дальше откроют детский сад по улице Мельничной и должны зайти с работами в детсад на улице Федюнинского.
Кроме детских дошкольных учреждений, на этой неделе Кухарук посетил школы - будет обновлена территория у среднего общеобразовательного учреждения №89, а школу №62 на улице Газовиков отремонтируют по поручению президента Путина В.В., обязавшего ремонтировать подобные здания по всей стране.
Всего в городе на подобные работы планируют потратить более 220 млн рублей, провести ремонт на почти восьмидесяти объектах социального назначения, большая часть из которых - образовательные.