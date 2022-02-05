Три детсада отремонтируют в Тюмени в 2022 году

В первую очередь Кухарук упомянул в своем видеобзоре учреждение по улице Волгоградской - это переходящий объект с прошлого года, работы там близки к завершению. Дальше откроют детский сад по улице Мельничной и должны зайти с работами в детсад на улице Федюнинского.