Росгвардейцы проверят 54 тысячи владельцев оружия в Тюмени

Заявленное количество единиц огнестрельной техники - 91 тысяча. Чтобы обойти все дома и заглянуть во все сейфы надо несколько месяцев работы, отметили в пресс-службе ведомства.
Проверят, как хранят, носят, транспортируют и используют карабины и ружья рядовые любители охоты.
Кроме того, в регионе семь розничных точек по продаже этой экипировки. Однако инспекторы отмечают, что владельцы и продавцы точек - ответственные и законопослушные граждане, ошибки незначительные, и замечания в их сторону, как правило, минимальны.
Отмечается, что в плановых проверках поучаствуют и военнослужащие.
Напомним, что в праздничные дни января 2022 года сотрудники Росгвардии нашли и обезвредили больше ста нелегальных орудий и боеприпасов в домах тюменцев.