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Работодатели Тюмени ищут упаковщиков и курьеров для доставки товаров

5 февраля 05:02
Фото: 1Mi
На фоне роста объемов онлайн-торговли в регионе выросла потребность в персонале.
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Тюмень

Центробанк проанализировал потребительскую активность в российских регионах в декабре прошлого года и январе 2022, отмечен всплеск розничной торговли в УрФО на фоне смягчения антиковидных мер.

По словам опрошенных Центробанком экспертов, в конце декабря потребление жителей Уральского округа превзошло прогнозы ритейлеров. На увеличение объемов продаж, очевидно, повлияла отмена QR-кодов в регионах, кроме Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов.

Однако объемы торговли все еще не дотягивают до уровня 2019. Это связывают с переориентацией значительной части покупателей на онлайн-сервисы продаж и доставки товаров.

Отмечена тенденция роста вакансий в сфере упаковки, сортировки и курьерской доставки товаров. В этот сектор происходит приток неквалифицированной рабочей силы из других отраслей экономики.

Напомним, ранее Росстат спрогнозировал увеличение годовых расходов жителей Тюменской области на пять процентов в год с перспективой достигнуть 408 тысяч рублей на одного человека к 2025 году. Сейчас этот показатель составляет чуть более 350 тысяч рублей.

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#Новости#Центробанк#Рабочие вакансии#ЦБ РФ#Экономика#Рынок труда#Тюмень#Вакансии#Труд#Дмитрий Зайцев
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