Работодатели Тюмени ищут упаковщиков и курьеров для доставки товаров

Напомним, ранее Росстат спрогнозировал увеличение годовых расходов жителей Тюменской области на пять процентов в год с перспективой достигнуть 408 тысяч рублей на одного человека к 2025 году. Сейчас этот показатель составляет чуть более 350 тысяч рублей.