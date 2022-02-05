Работодатели Тюмени ищут упаковщиков и курьеров для доставки товаров

Центробанк проанализировал потребительскую активность в российских регионах в декабре прошлого года и январе 2022, отмечен всплеск розничной торговли в УрФО на фоне смягчения антиковидных мер.
По словам опрошенных Центробанком экспертов, в конце декабря потребление жителей Уральского округа превзошло прогнозы ритейлеров. На увеличение объемов продаж, очевидно, повлияла отмена QR-кодов в регионах, кроме Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов.
Однако объемы торговли все еще не дотягивают до уровня 2019. Это связывают с переориентацией значительной части покупателей на онлайн-сервисы продаж и доставки товаров.
Отмечена тенденция роста вакансий в сфере упаковки, сортировки и курьерской доставки товаров. В этот сектор происходит приток неквалифицированной рабочей силы из других отраслей экономики.
Напомним, ранее Росстат спрогнозировал увеличение годовых расходов жителей Тюменской области на пять процентов в год с перспективой достигнуть 408 тысяч рублей на одного человека к 2025 году. Сейчас этот показатель составляет чуть более 350 тысяч рублей.