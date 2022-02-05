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Пять тысяч тюменцев проголосовали за благоустройство города

5 февраля 07:54
Фото: Пресс-служба администрации Тюмени
На портале "Тюмень - наш дом" продолжается голосование за объекты, которые власть благоустроит в следующем году. В опросе приняли участие почти пять тысяч человек, ранее подобный опрос проводился ровно год назад.
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Тюмень

В списке 12 объектов городской среды - скверы, парки, аллеи. Отдать голос можно только один раз и только за один объект. Голосование длится всего две недели, и закончится 13 февраля.

Как рассказал в своем инстаграм-аккаунте глава Тюмени Руслан Кухарук, жители, кто проявил активность год назад, могут видеть начало работы по выбранным объектам. Тогда лидерами народного голосования стали сквер Пограничников, сквер Юристов, озелененные зоны в районе улицы 70 лет Октября.

В этот раз предлагают выбрать из списка: сквер Школьный (вблизи ДК "Строитель"), сквер Болгаро-Советской дружбы, пустырь на Федорова и другие. Руслан Кухарук призвал земляков голосовать.

Отметим, что в первые два дня открытия голосования власти получили почти две тысячи голосов.

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#Новости#Скверы#Тюмень#Парки и скверы#Благоустройство#Руслан Кухарук#Дворы#Дмитрий Зайцев#Город
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