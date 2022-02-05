Пять тысяч тюменцев проголосовали за благоустройство города

В списке 12 объектов городской среды - скверы, парки, аллеи. Отдать голос можно только один раз и только за один объект. Голосование длится всего две недели, и закончится 13 февраля.
Как рассказал в своем инстаграм-аккаунте глава Тюмени Руслан Кухарук, жители, кто проявил активность год назад, могут видеть начало работы по выбранным объектам. Тогда лидерами народного голосования стали сквер Пограничников, сквер Юристов, озелененные зоны в районе улицы 70 лет Октября.
В этот раз предлагают выбрать из списка: сквер Школьный (вблизи ДК "Строитель"), сквер Болгаро-Советской дружбы, пустырь на Федорова и другие. Руслан Кухарук призвал земляков голосовать.
Отметим, что в первые два дня открытия голосования власти получили почти две тысячи голосов.