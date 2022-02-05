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Каждый тюменец задолжал банкам 568 тысяч рублей по ипотеке

5 февраля 04:20
Фото: 1Mi
Размер долга по ипотеке в пересчете на каждую семью составляет в Тюмени 11 месячных зарплат, подсчитали аналитики ЦИАН. Также наш регион с 2009 года лидирует по объему выданных кредитов.
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Тюмень

В свежем обзоре ЦИАН отмечается, что в среднем каждая российская семья должна банкам 280 тысяч рублей. При этом чем больше город, тем больше займов, лидируют здесь Москва и Московская область.

Однако если сопоставить число ипотечных сделок и количество городского населения, Москва и Московская область не входят в тройку лидеров: в столице каждая ипотечная сделка приходится лишь на шесть домохозяйств, в области - одну ипотеку имеют 3,4 семьи.

Безусловным лидером по этому параметру является "большая" Тюменская область - одна ипотечная сделка приходится на 1,7 семьи, а без учета автономных округов - 1,6 семьи несут бремя ипотечного долга на юге области.

Это самый большой показатель в стране, причем Тюмень удерживает лидерство с 2009 года.

Одновременно у жителей региона один из самых больших в стране долгов - 11 среднемесячных зарплат должен каждый тюменец банкам, или 568 тысяч рублей. Больше только в Якутии, что связано с низкой численностью населения региона.

«Перечень регионов-лидеров практически совпадает со списком субъектов с наибольшим объемом ввода жилья", - комментирует руководитель агентства Алексей Попов.

Он ожидает продолжения этой тенденции и в текущем году. По мнению эксперта, из-за повышения ключевой ставки ЦБ в минувшем году подорожали ипотечные ставки на "вторичку", значит потребители будут делать выбор в пользу дешевых займов на новостройки по программам застройщиков и государства.

После кризиса 2008 года количество ипотечных сделок выросло в стране в 15 раз.

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