Каждый тюменец задолжал банкам 568 тысяч рублей по ипотеке

Он ожидает продолжения этой тенденции и в текущем году. По мнению эксперта, из-за повышения ключевой ставки ЦБ в минувшем году подорожали ипотечные ставки на "вторичку", значит потребители будут делать выбор в пользу дешевых займов на новостройки по программам застройщиков и государства.