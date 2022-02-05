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Итоги дня: забастовка водителей, выписка детей из сада и справка без повторного теста

5 февраля 16:59
Фото: 1Mi
Водители тюменских «ковидных бригад» устроили забастовку из-за отсутствия зарплаты. Родителей заставляют выписывать детей из тюменского сада № 89. Тюменцев будут выписывать с больничного без отрицательного теста на ковид.

Водители «ковидных бригад» приостановили работы из-за невыплат зарплаты

Как сообщили водители тюменской неотложной помощи, никто из них не получал выплат с декабря. Руководство городской поликлиники № 4 обещало закрыть долги. Помимо этого, обслуживание и заправка машин происходила за счёт самих водители.

В этой ситуации разобрался департамент здравоохранения Тюменской области. Оказалось, что водители являются сотрудниками сторонней организации, с которой заключён договор аутсорсинга. Согласно сделке, оплата должна быть произведена 08.02.2022.

В Тюмени из сада № 89 родителей заставили выписать детей

Руководство детского сада № 89 предупредило родителей о необходимости выписать ребят до 7 февраля. Такая мера принята в связи с ремонтными работами, которые, как сообщают родители, ведутся не первый год. Детский сад совмещен со школой. И именно на сайте общеобразовательного учреждения размещены соответствующие бланки заявлений.

В городской администрации ответили, что детей вынуждены переводить в другие места из-за проблем с системой отопления. Находиться внутри воспитанникам небезопасно. Поэтому предложен 41 альтернативный садик в разных районах. А ремонт детсада № 89 планируется завершить к сентябрю 2022 года.

Для выписки пациента на работу не нужно ждать отрицательного ПЦР теста

Теперь согласно новым правилам, опубликованным Роспотребнадзором, пациент самостоятельно без отрицательного теста выходит на работу через семь дней после начала лечения.

Повторные тесты на коронавирус будут проводить не ранее третьего дня после диагностирования, если тест покажет отсутствие вируса раньше семидневного срока, то выписка произойдёт сразу же.

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#Новости#Ангелина Крестьянникова#Общество
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