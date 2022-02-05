Итоги дня: забастовка водителей, выписка детей из сада и справка без повторного теста

Руководство детского сада № 89 предупредило родителей о необходимости выписать ребят до 7 февраля. Такая мера принята в связи с ремонтными работами, которые, как сообщают родители, ведутся не первый год. Детский сад совмещен со школой. И именно на сайте общеобразовательного учреждения размещены соответствующие бланки заявлений.