Детей из тюменского сада №89 переведут в другие детсады до 18 февраля

Напомним, родительское сообщество возмутило то, что их поставили перед фактом выписать детей из сада в течение недели и записаться в другие сады на время ремонта.
"Выпускные группы расформировывают по разным садам. Персонал никто не уведомлял о сокращении их ставок. Детям предлагают места в итак заполненных группах, более того, места предоставляют в садиках, которые не имеют отношения к прописке и проживанию детей", - пишет пользователь Аня Самородова.
При этом ремонт ведется не первый год и откровенно затягивается, добавляют родители.
На сайте школы №89 (садик совмещен с общеобразовательным учреждением) размещены бланки заявлений и установлены сроки на выписку.
В администрации Тюмени ответили, что детей вынуждены переводить в другие места, так как есть проблемы с системой отопления, и воспитанникам внутри небезопасно. Предложен 41 альтернативный садик в разных районах.
"Для каждой семьи будет подбираться детский сад, который максимально удобно расположен либо к месту проживания, либо к месту работы родителей", - написано в пресс-релизе.
До 18 февраля должны это доделать.
Что касается штата сотрудников, то им "озвучены варианты трудоустройства".
Ремонт детсада планируют завершить к сентябрю 2022 года, а полностью завершить проект школы и прилегающей территории к декабрю.
Ранее глава города Руслан Кухарук сказал, что будет "плавный переход" детей из одного корпуса в другой.