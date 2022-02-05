Детей из тюменского сада №89 переведут в другие детсады до 18 февраля

"Выпускные группы расформировывают по разным садам. Персонал никто не уведомлял о сокращении их ставок. Детям предлагают места в итак заполненных группах, более того, места предоставляют в садиках, которые не имеют отношения к прописке и проживанию детей", - пишет пользователь Аня Самородова.