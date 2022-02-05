nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Детей из тюменского сада №89 переведут в другие детсады до 18 февраля

5 февраля 13:28
Фото: school89-tmn.ru
Городской департамент образования дал ответ, почему 330 детей должны быть выписаны из учреждения посреди зимы, куда они будут пристроены и что делать воспитателям, которые останутся без работы.
Сюжет
Тюмень

Напомним, родительское сообщество возмутило то, что их поставили перед фактом выписать детей из сада в течение недели и записаться в другие сады на время ремонта.

"Выпускные группы расформировывают по разным садам. Персонал никто не уведомлял о сокращении их ставок. Детям предлагают места в итак заполненных группах, более того, места предоставляют в садиках, которые не имеют отношения к прописке и проживанию детей", - пишет пользователь Аня Самородова.

При этом ремонт ведется не первый год и откровенно затягивается, добавляют родители.

На сайте школы №89 (садик совмещен с общеобразовательным учреждением) размещены бланки заявлений и установлены сроки на выписку.

В администрации Тюмени ответили, что детей вынуждены переводить в другие места, так как есть проблемы с системой отопления, и воспитанникам внутри небезопасно. Предложен 41 альтернативный садик в разных районах.

"Для каждой семьи будет подбираться детский сад, который максимально удобно расположен либо к месту проживания, либо к месту работы родителей", - написано в пресс-релизе.

До 18 февраля должны это доделать.

Что касается штата сотрудников, то им "озвучены варианты трудоустройства".

Ремонт детсада планируют завершить к сентябрю 2022 года, а полностью завершить проект школы и прилегающей территории к декабрю.

Ранее глава города Руслан Кухарук сказал, что будет "плавный переход" детей из одного корпуса в другой.

Материалы по теме
Кухарук: тюменские дома оборудуют пандусами за счет городского бюджетаТри детсада отремонтируют в Тюмени в 2022 годуВ Тюмени родителей заставляют выписывать детей из сада №89
#Новости#Тюмень#Капитальный ремонт#Руслан Кухарук#Школа#Департамент образования города Тюмени#Дмитрий Зайцев#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25