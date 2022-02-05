Что съесть от авитаминоза: медики составили тюменцам список продуктов

Для пополнения витаминных запасов необходимо употреблять в пищу еду, которая богата витаминами A, группы B и C, а также "солнечным" витамином D. Последний содержится в красной рыбе, может подойти и просто морская живность. Также нужно есть куриную печенку, яйца, капусту разных наименований и спелые сочные гранаты. Авокадо заслуженно пользуется пиететом у приверженцев полезного питания.