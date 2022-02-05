Что съесть от авитаминоза: медики составили тюменцам список продуктов

Для пополнения витаминных запасов необходимо употреблять в пищу еду, которая богата витаминами A, группы B и C, а также "солнечным" витамином D. Последний содержится в красной рыбе, может подойти и просто морская живность. Также нужно есть куриную печенку, яйца, капусту разных наименований и спелые сочные гранаты. Авокадо заслуженно пользуется пиететом у приверженцев полезного питания.
Отдельного упоминания заслужили цитрусы типа мандарина и лимона. Сок последнего, добавленный в воду, умеет творить чудеса. Суп из чечевицы, а также сырой сладкий перец поможет не только насытить тело витаминками, но и выведет лишнее.
Самый простой способ пресытиться своей дозой витамина D - выйти под зимнее солнце и подставить ему свое лицо. Солнце является признанным источником этого элемента.