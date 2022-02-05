nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 2600 тюменцев заболели коронавирусом за сутки

5 февраля 09:06
Фото: Яндекс
Оперативный штаб отчитался о количестве новых заболевших на 5 февраля: в Тюменской области 2627 случаев, 5 человек умерли. Таким образом, Тюмень перешагнула через психологический рубеж в 2500 новых случаев в сутки, днем ранее было чуть более 2,4 тысячи.
Сюжет
Тюмень

В Ханты-Мансийском округе по-прежнему больше четырех тысяч заболевших (4039), регион входит в десятку по темпам прироста случаев. В ЯНАО за сутки 2386 заболевших.

Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составило 12 630 047, за последний день добавилось 177 282. Госпитализированы за сутки чуть более 18 тысяч человек, это на полтора процента больше, чем днем ранее, умерли 714.

Выздоровевшими врачи признали 60,5 тысячи человек, всего с начала пандемии таких было 10,5 млн.

Напомним, в Тюменской области на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации перестали работать очные занятия в школах и вузах, в городе появились временные пункты приема людей с признаками простуды, где можно сдать анализ на COVID-19. В то же время на уровне государства и региона озвучивается информация, что новые локдауны не планируют.

Материалы по теме
835 человек заболели коронавирусом в Тюменской области. У соседей в ХМАО 2 954 случая1211 человек: впервые в Тюменской области ковидом заболело больше тысячиВ Тюменской области за сутки 645 детей заболели коронавирусом
#Новости#Статистика#COVID-19#Тюмень#Оперативный штаб#Коронавирус#Дмитрий Зайцев#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25