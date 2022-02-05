Более 2600 тюменцев заболели коронавирусом за сутки

Напомним, в Тюменской области на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации перестали работать очные занятия в школах и вузах, в городе появились временные пункты приема людей с признаками простуды, где можно сдать анализ на COVID-19. В то же время на уровне государства и региона озвучивается информация, что новые локдауны не планируют.