Более 2600 тюменцев заболели коронавирусом за сутки

В Ханты-Мансийском округе по-прежнему больше четырех тысяч заболевших (4039), регион входит в десятку по темпам прироста случаев. В ЯНАО за сутки 2386 заболевших.
Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составило 12 630 047, за последний день добавилось 177 282. Госпитализированы за сутки чуть более 18 тысяч человек, это на полтора процента больше, чем днем ранее, умерли 714.
Выздоровевшими врачи признали 60,5 тысячи человек, всего с начала пандемии таких было 10,5 млн.
Напомним, в Тюменской области на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации перестали работать очные занятия в школах и вузах, в городе появились временные пункты приема людей с признаками простуды, где можно сдать анализ на COVID-19. В то же время на уровне государства и региона озвучивается информация, что новые локдауны не планируют.