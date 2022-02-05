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731 ребенок заболел COVID-19 в Тюменской области

5 февраля 12:37
Фото: 1Mi
По данным оперштаба на 5 февраля, за сутки количество детей с подтвержденным коронавирусом в регионе увеличилось на 731. Общее число новых случаев 2627.
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Тюмень

Общее число больных в тюменском регионе за два года уже составляет более 112 тысяч, выздоровевшими власти признали 87,3 тысячи граждан, из них 386 человек сняты с больничного за истекшие сутки.

До сих пор под присмотром врачей лечатся 124 тысячи больных, из них 22 человека с помощью аппаратов искусственного вспоможения дыханию. Объем коечного фонда наращен до двух тысяч мест, из них свободно чуть более двухсот.

Из трех с половиной миллионов тестирований за период 2020-2022 за последний день проведено более 18 тысячи тестов.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разрешил врачам выписывать граждан с больничного, не дожидаясь отрицательной реакции на вирус. Выписка будет происходить автоматически по истечении семи дней.

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#Новости#Статистика#COVID-19#Тюмень#Оперативный штаб#Коронавирус#Дмитрий Зайцев#Общество
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