731 ребенок заболел COVID-19 в Тюменской области

Общее число больных в тюменском регионе за два года уже составляет более 112 тысяч, выздоровевшими власти признали 87,3 тысячи граждан, из них 386 человек сняты с больничного за истекшие сутки.
До сих пор под присмотром врачей лечатся 124 тысячи больных, из них 22 человека с помощью аппаратов искусственного вспоможения дыханию. Объем коечного фонда наращен до двух тысяч мест, из них свободно чуть более двухсот.
Из трех с половиной миллионов тестирований за период 2020-2022 за последний день проведено более 18 тысячи тестов.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разрешил врачам выписывать граждан с больничного, не дожидаясь отрицательной реакции на вирус. Выписка будет происходить автоматически по истечении семи дней.