630 нарушений антитабачного закона зафиксировали в Тюмени за год

Как сообщают полицейские, работа сводится не только к пресечению противоправной деятельности, но и к профилактике будущих нарушений. По параметрам регионального проекта в целях формирования у граждан привычки здорового поведения полицейские помогли 1,2 тысячи человек бросить курить, из этой массы 136 «отказались навсегда».