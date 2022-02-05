nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

630 нарушений антитабачного закона зафиксировали в Тюмени за год

5 февраля 14:33
Фото: 1Mi
УМВД по Тюменской области выявило 630 правонарушений, связанных с антитабачными законами, в 2021 году. Оштрафованы больше полутысячи человек за то, что курили в неположенных местах.

Общая сумма штрафных санкций составила без малого триста тысяч рублей.

Как сообщают полицейские, работа сводится не только к пресечению противоправной деятельности, но и к профилактике будущих нарушений. По параметрам регионального проекта в целях формирования у граждан привычки здорового поведения полицейские помогли 1,2 тысячи человек бросить курить, из этой массы 136 «отказались навсегда».

Кампании в средствах массовой информации и на в местах скопления людей были направлены на потенциальных потребителей вейпов и сигарет, всего в 2021 году было пять таких мероприятий. А общее число публикаций достигла девятисот.

Напомним, летом 2021 года тюменских студентов института культуры возмутило обязательное тестирование на наркотики, которое проводило руководство вуза.

Материалы по теме
Скандал в тюменском институте культуры: студентов запугивают наркотестированиемЭксперты рассказали о финансовых рисках, связанных с ростом акциза на табакВ Тюмени дорожает мясо, стройматериалы, табак и мебель
#Новости#Дмитрий Зайцев#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25