630 нарушений антитабачного закона зафиксировали в Тюмени за год

Общая сумма штрафных санкций составила без малого триста тысяч рублей.
Как сообщают полицейские, работа сводится не только к пресечению противоправной деятельности, но и к профилактике будущих нарушений. По параметрам регионального проекта в целях формирования у граждан привычки здорового поведения полицейские помогли 1,2 тысячи человек бросить курить, из этой массы 136 «отказались навсегда».
Кампании в средствах массовой информации и на в местах скопления людей были направлены на потенциальных потребителей вейпов и сигарет, всего в 2021 году было пять таких мероприятий. А общее число публикаций достигла девятисот.
Напомним, летом 2021 года тюменских студентов института культуры возмутило обязательное тестирование на наркотики, которое проводило руководство вуза.