Жители Новорощино в Тюмени рассказали, что в их доме лестничные клетки заливает водой

По словам жителей, управляющая компания не предпринимает никаких действий: «Уже сил нет. Каждый вечер со всех этажей льётся вода. Устали черпать. В подвале стоит вода, никто не откачивает. Когда начнёт работать управляющая компания? А то кормят одними обещаниями».
«Этот дом давно пора расселять! От сырости он скоро просто сложится, там люди живут, детей много. Чего ждут власти?! Очередного ЧП? С пансионатом сразу вопрос решили, как угроза жизни жильцам возникла, взяли снесли, людей расселили», — комментируют обеспокоенные тюменцы.
По данным портала администрации Тюмени, дом был построен в 1978 года. Управляющая организация, обслуживающая это здание — «УК «УютСервисБыт». В этом году дому выдан акт неготовности дома к зиме. В 2016 году был проведён капитальный ремонт крыши и благоустройство территории. Однако, ремонт фасада и подвала планируется не раньше 2027 года. Более того, ремонт внутренних систем здания начнётся не ранее 2033 года.