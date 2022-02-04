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Жители Новорощино в Тюмени рассказали, что в их доме лестничные клетки заливает водой

4 февраля 07:45
Фото: ЧС Тюмень
Жители Новорощино в Тюмени рассказали, что в доме лестницы заливает водой
Жильцы пятиэтажного многоквартирного дома № 6/2, расположенного в областном центре на улице Олега Антонова, рассказали, что лестничные клетки затапливает водой на регулярной основе — вода капает с потолка, разрушает стены, где уже образовались трещины и плесень.
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Тюмень

По словам жителей, управляющая компания не предпринимает никаких действий: «Уже сил нет. Каждый вечер со всех этажей льётся вода. Устали черпать. В подвале стоит вода, никто не откачивает. Когда начнёт работать управляющая компания? А то кормят одними обещаниями».

Фото: ЧС-Тюмень

«Этот дом давно пора расселять! От сырости он скоро просто сложится, там люди живут, детей много. Чего ждут власти?! Очередного ЧП? С пансионатом сразу вопрос решили, как угроза жизни жильцам возникла, взяли снесли, людей расселили», — комментируют обеспокоенные тюменцы.

Фото: ЧС-Тюмень

По данным портала администрации Тюмени, дом был построен в 1978 года. Управляющая организация, обслуживающая это здание — «УК «УютСервисБыт». В этом году дому выдан акт неготовности дома к зиме. В 2016 году был проведён капитальный ремонт крыши и благоустройство территории. Однако, ремонт фасада и подвала планируется не раньше 2027 года. Более того, ремонт внутренних систем здания начнётся не ранее 2033 года.

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#Новости#Аварийные дома#Общество#Тюмень#Дарья Гасникова
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