Жители Новорощино в Тюмени рассказали, что в их доме лестничные клетки заливает водой

По данным портала администрации Тюмени, дом был построен в 1978 года. Управляющая организация, обслуживающая это здание — «УК «УютСервисБыт». В этом году дому выдан акт неготовности дома к зиме. В 2016 году был проведён капитальный ремонт крыши и благоустройство территории. Однако, ремонт фасада и подвала планируется не раньше 2027 года. Более того, ремонт внутренних систем здания начнётся не ранее 2033 года.