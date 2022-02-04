Юбилейный сайт ВСК: экосистема, полезные сервисы и выгодное страхование

Также на сайте представлены полезные сервисы. Уже 30 лет ВСК как надежно защищает имущество и здоровье своих клиентов, так и предоставляет сервисы, не связанные со страхованием. Например, уже два года ВСК выпускает бренд-медиа «ВыИскали» с сотнями полезных статей для автомобилистов, путешественников и людей, заботящихся о своем здоровье. В 2021 году совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ ВСК создала видеокурс финансовой грамотности с простыми ответами на сложные вопросы. Самые полезные проекты компании теперь собраны на юбилейном сайте.