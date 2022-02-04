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Вылеты самолетов Utair по маршруту Тюмень - Волгоград начнутся в феврале

4 февраля 11:24
Фото: 1Mi
Авиакомпания Utair с 7 февраля 2022 года начнет осуществлять рейсы Тюмень - Волгоград. По информации пресс-службы перевозчика, стоимость билетов будет начинаться с 3 000 рублей, все полёты будут проходить на самолёте ATR-72.

В настоящий момент авиарейсы между городами не осуществляются. Стоит отметить, что винтовые лайнеры ATR-72 летят до Волгограда примерно 4 часа. Более того, авиакомпания планирует в ближайшее время увеличить на 20% число прямых рейсов в региона из Тюмени относительно 2021 года.

«Сейчас у Utair 23 прямых маршрута из Тюмени, в весенне-летнем расписании мы планируем увеличить их количество на 30%», - сообщает представитель компании Олега Семенова.

Большинство перевозчиков увеличивают маршрутную сеть с марта, после зимнего периода снижения активности.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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