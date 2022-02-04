Вылеты самолетов Utair по маршруту Тюмень - Волгоград начнутся в феврале

В настоящий момент авиарейсы между городами не осуществляются. Стоит отметить, что винтовые лайнеры ATR-72 летят до Волгограда примерно 4 часа. Более того, авиакомпания планирует в ближайшее время увеличить на 20% число прямых рейсов в региона из Тюмени относительно 2021 года.