В Тюменской области выявили 2441 случая заражения коронавируса

Резкий рост заболевших коронавирусом в регионе замедлился. За текущие сутки в области инфекцией заболело 2 441 тюменца. В Ханты-Мансийском АО положительные тесты подтвердились у 3 614 человек, в Ямало-Ненецком АО после спада зафиксирован резкий прирост - 1 969 заболевших. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В России продолжается рост количества подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки болезнь подтвердилась у 168 201 человек, 17 798 пациентов было госпитализировано, 58 449 человек вылечились и зафиксировано 682 летальных исхода. В Тюменской области замедлился рост числа заражённых. Так, сутками ранее в регионе заболело 2 382 человека. Среди детей вирус подхватили 609 человек. Рост составил лишь 2,47%. В Ханты-Мансийском АО после резкого скачка зарегистрированных случаев, который случился днём ранее, сегодня заболело — 3 614 человек. В Ямало-Ненецком АО после недолгого снижения заболеваемости за сутки, сегодня произошёл прирост - 1 969 положительных тестов. За весь период пандемии в России заболело 12 452 765 человека. 10 449 181 пациента побороли ковид. 334 039 россиянина скончалось.