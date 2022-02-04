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В Тюменской области выявили 2441 случая заражения коронавируса

4 февраля 08:48
Фото: Яндекс.Коронавирус: статистика
Резкий рост заболевших коронавирусом в регионе замедлился. За текущие сутки в области инфекцией заболело 2 441 тюменца. В Ханты-Мансийском АО положительные тесты подтвердились у 3 614 человек, в Ямало-Ненецком АО после спада зафиксирован резкий прирост - 1 969 заболевших. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В России продолжается рост количества подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки болезнь подтвердилась у 168 201 человек, 17 798 пациентов было госпитализировано, 58 449 человек вылечились и зафиксировано 682 летальных исхода.

В Тюменской области замедлился рост числа заражённых. Так, сутками ранее в регионе заболело 2 382 человека. Среди детей вирус подхватили 609 человек. Рост составил лишь 2,47%.

В Ханты-Мансийском АО после резкого скачка зарегистрированных случаев, который случился днём ранее, сегодня заболело — 3 614 человек. В Ямало-Ненецком АО после недолгого снижения заболеваемости за сутки, сегодня произошёл прирост - 1 969 положительных тестов.

За весь период пандемии в России заболело 12 452 765 человека. 10 449 181 пациента побороли ковид.

334 039 россиянина скончалось.

#Новости#Сергей Антонов#Коронавирус COVID-19
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