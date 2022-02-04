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В субботу в Тюмени ожидается пасмурная погода

4 февраля 01:03
Фото: 1Mi
В субботу тюменцев ждёт пасмурная погода без осадков, сообщает Гисметео.

Температура воздуха в областной столице составит – 6 градусов, весь день небо будет затянуто облаками. Скорость южного ветра составит 4-5 метров в секунду, высота снежного покрова 38 сантиметров.

Солнце и похолодание вернутся в Тюмень в воскресенье. Скорость ветра в городе составит 1-3 метра в секунду, влажность около 85%. Атмосферное давление немного ниже нормы, высота снежного покрова снизится до 37 сантиметров.

Понедельник станет для тюменцев прохладным, днём ожидается до – 12 градусов. Влажность около 80%, существенных осадков не ожидается. Скорость ветра составит 4 метра в секунду.

На следующей неделе вновь ожидается потепление и до 3 мм осадков. Снегопад повлияет на пробки в городе.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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