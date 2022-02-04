В субботу в Тюмени ожидается пасмурная погода

Температура воздуха в областной столице составит – 6 градусов, весь день небо будет затянуто облаками. Скорость южного ветра составит 4-5 метров в секунду, высота снежного покрова 38 сантиметров.
Солнце и похолодание вернутся в Тюмень в воскресенье. Скорость ветра в городе составит 1-3 метра в секунду, влажность около 85%. Атмосферное давление немного ниже нормы, высота снежного покрова снизится до 37 сантиметров.
Понедельник станет для тюменцев прохладным, днём ожидается до – 12 градусов. Влажность около 80%, существенных осадков не ожидается. Скорость ветра составит 4 метра в секунду.
На следующей неделе вновь ожидается потепление и до 3 мм осадков. Снегопад повлияет на пробки в городе.