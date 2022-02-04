В России "Промомед" зарегистрировал новый препарат от коронавируса

Как сообщает newizv.ru, наибольший эффект получается, если начать применять препарат в самом начале заболевания.
"Эсперавир", в котором содержатся молекулы молнупиравира, оказывает негативное воздействие на вирус, препятствует его размножению и распространению в организме зараженного. Раньше этиотропная терапия в РФ была основана исключительно на использовании препарата, в основе которого лежит применение другой молекулы – фавипиравира. Теперь врачи получили возможность выбирать лечение, исходя из того, как реагирует конкретный пациент на препарат.
По данным главного пульмонолога Минздрава РФ, члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева, хотя "Эсперавир" — новый препарат для России, но действие молекул, на которых основан его эффект, уже хорошо изучили. Судя по результатам десятка клинических исследований в разных странах, которые, в частности, группа «Промомед» проводила в России, можно смело рекомендовать данное лекарство к использованию во врачебной практике.
Специалисты группы компаний «Промомед» создали оригинальную технологию, и препарат успешно прошел все стадии клинической апробации. С декабря прошлого года его действие исследовалось в 16 медицинских центрах страны, которые находятся в таких городах, как Москва, Ярославль, Смоленск, Рязань, Иваново, а также в Мордовии.
Уже в середине 2020 года на рынок вышел первый противовирусный препарат, который был разработан специалистами компании «Промомед». Но "Эсперавир" можно считать новым словом в лечении коронавируса. А при большем количестве препаратов у врачей у них и больше возможность эффективно лечить больных.
По информации, озвученной председателем совета директоров ГК «Промомед» Петром Белым, появившийся у врачей и пациентов "Эсперавир" – лекарственный препарат, имеющий уникальные противовирусные мишени, это снизит вероятность ухудшения состояния и госпитализации. Препараты, в основе которых лежит такая же молекула, врачи используют для лечения больных в таких странах, как США, Япония, а также в европейских.
«Нашим гражданам должна быть доступна самая современная терапия, и как можно раньше», – уточняет он.
Своим противовирусным эффектом препарат обязан внесению ошибок копирования, когда идет воспроизводство вирусной РНК.
По мнению директора по новым продуктам ГК «Промомед» Киры Заславской, основанному на результатах клинических испытаний, с применением "Эсперавира" заметно улучшается состояние заболевших и снижаются риски ухудшения клинического статуса и необходимости госпитализации больного. «Уже на пятый день лечения у 80 процентов не обнаруживали вируса, а 40 процентов пациентов, даже имеющих факторы риска тяжелого течения, полностью выздоравливали», – заявляет она.
Специалисты компании «Промомед», которая входит в число лидеров отечественного фармацевтического рынка, самостоятельно ведут разработку и производство новых инновационных препаратов. Они создали уже 200 наименований, часть из которых Минздрав решил включить в свой перечень рекомендаций, чтобы можно было проводить профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции. Речь о лекарствах, которые помогают бороться с коронавирусом любой степени тяжести, антибиотиках и современных антикоагулянтах - "Арепливире", "Энопарине", "Радомине" и многих других препаратах.