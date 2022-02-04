В России "Промомед" зарегистрировал новый препарат от коронавируса

Специалисты компании «Промомед», которая входит в число лидеров отечественного фармацевтического рынка, самостоятельно ведут разработку и производство новых инновационных препаратов. Они создали уже 200 наименований, часть из которых Минздрав решил включить в свой перечень рекомендаций, чтобы можно было проводить профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции. Речь о лекарствах, которые помогают бороться с коронавирусом любой степени тяжести, антибиотиках и современных антикоагулянтах - "Арепливире", "Энопарине", "Радомине" и многих других препаратах.