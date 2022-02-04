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В России предложили лишать прав водителей-новичков после трех аварий

4 февраля 17:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил аннулировать водительские удостоверения водителей-новичков за три и более ДТП.

Как сообщает iz.ru, соответствующее предложение он направил на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова.

По словам Петрова, особую опасность на дорогах представляют неопытные водители, которые недавно получив права начинают практиковать быструю езду.

В связи с этим он предложил аннулировать права на вождение таких водителей за три и более ДТП. Он отметил, что гражданин будет иметь право повторно сдать экзамен в органах ГИБДД на знание теории и практики вождения автомобилем.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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