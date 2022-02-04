Управа ЦАО Тюмени перешла в наступление на владельцев гаражей по улице Дружба

«Кооператив «Дружба» существует 30 лет почти, все было хорошо, но приняли закон о приватизации земельных участков под гаражами, казалось бы все хорошо, но, как только председатель начал подавать документы в соответствующие органы, Управа ЦАО Тюмени решила действовать на опережение, и решила всех выгнать с данного земельного участка, причем дав на это всего 20 дней»сообщают источники издания.