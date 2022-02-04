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Управа ЦАО Тюмени перешла в наступление на владельцев гаражей по улице Дружба

4 февраля 15:50
Фото: 1Mi
Управа ЦАО Тюмени стремится выселить владельцев гаражей на улице Дружбы, сообщают источники «Нашего города». Среди членов кооператива, которому уже 30 лет, распространили объявления об освобождении участков до 22 февраля текущего года.

Для тюменцев «гаражная амнистия» оказалась бесполезной.

«Кооператив «Дружба» существует 30 лет почти, все было хорошо, но приняли закон о приватизации земельных участков под гаражами, казалось бы все хорошо, но, как только председатель начал подавать документы в соответствующие органы, Управа ЦАО Тюмени решила действовать на опережение, и решила всех выгнать с данного земельного участка, причем дав на это всего 20 дней»сообщают источники издания.

Стоит отметить, что за последнее время в областной столице снесли огромное количество гаражей. Часто земля под этими строениями передаётся застройщикам.

Жители Тюменской области с 1 сентября оформляют земельные участки, занятые гаражами
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Управа ЦАО Тюмени перешла в наступление на владельцев гаражей по улице Дружба

#Новости#Александр Мязин#Политика
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