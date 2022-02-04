Тюменцы посчитали мягким приговор педофилу-насильнику

В социальной сети инстаграм все комментирующие обычно разделяются на два лагеря, но не в этом случае. Все единогласно пишут о более жестком наказании за подобного рода преступления. Насильственные действия в отношении детей вызывают в обществе большой резонанс, потому что, к сожалению, это может коснуться любого ребенка, и мы и наши дети не застрахованы от таких действий. Главное, никогда не быть равнодушным к чужой беде и, если вы заметили что-то подозрительное в отношении ребенка, срочно зовите на помощь, помогите сами и вызовите полицию.