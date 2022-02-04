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Тюменцы посчитали мягким приговор педофилу-насильнику

4 февраля 07:00
Фото: 1Mi
Суд приговорил рецидивиста к 18 годам лишения свободы в тюрьме строго режима. Жители Тюмени в соцсетях активно обсуждают приговор преступнику, который напал на школьницу в подъезде: они не согласны со столь «мягким» решением суда.
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Тюмень

Напомним, по информации Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, в Тюмени суд огласил приговор ранее судимому Владимиру Гергерту, обвиняемому в нападении на школьницу и совершении в отношении нее иных действий сексуального характера.

Преступление было совершено 20 марта прошлого года на улице Вербной в Тюмени. Мужчина напал на девочку в подъезде дома, когда она шла от бабушки.

За совершение данного преступления педофилу назначили 18,5 лет колонии строгого режима, но пока приговор суда не вступил в законную силу. Также с него будет взыскано 700 000 рублей в счет возмещения морального вреда.

Жители считают, что недавно подписанный президентом закон, предполагающий пожизненный срок для педофилов-рецидивистов слишком мягким. То есть, совершая преступление первый раз, педофилы будут знать, что они еще смогут освободиться и после пойти опять на злодеяния. Свои многочисленные комментарии они оставили под резонансной новостью на официальной странице портала «Наш город» в инстаграме.

«Пожизненное когда начнут давать, они освобождаются и опять за старое берутся! Сколько ещё детей должно пострадать от ваших тупых законов?»написала тюменка в инстаграме

Тюменцы пишут о том, что несмотря на принятие любых законов, преступления будут повторяться, и дети никогда не будут защищены, пока не примут более суровых мер наказания для педофилов, таких, как, например, смертную казнь.

«Мало, непомерно мало в сравнении с покалеченной психикой ребёнка. Нельзя давать таким людям шансов, ну нельзя»написала тюменка

В социальной сети инстаграм все комментирующие обычно разделяются на два лагеря, но не в этом случае. Все единогласно пишут о более жестком наказании за подобного рода преступления. Насильственные действия в отношении детей вызывают в обществе большой резонанс, потому что, к сожалению, это может коснуться любого ребенка, и мы и наши дети не застрахованы от таких действий. Главное, никогда не быть равнодушным к чужой беде и, если вы заметили что-то подозрительное в отношении ребенка, срочно зовите на помощь, помогите сами и вызовите полицию.

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