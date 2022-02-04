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Тюменцы неоднозначно отреагировали на концерт Юры Шатунова в филармонии

4 февраля 12:48
Фото: Скриншот записи концерта из группы "Тюмень. Новости каждый день" в ВК
Вчера, 4 февраля, в Тюменской филармонии прошел концерт известного певца конца 80-х и 90-х годов Юрия Шатунова, не все тюменцы разделили восторга этого мероприятия в условиях «ковидных» ограничений. По комментариям в тюменской группе социальной сети «ВКонтакте» есть недовольные этим фактом.

Судя по комментариям в фангруппе певца в «ВК», выступление певца очень понравилось. Наверное, известный российский музыкант, автор песен, бывший солист легендарной группы «Ласковый май» не мог оставить других впечатлений.

«Юра, ты такой необыкновенный. Восторг от тебя просто, и такая энергия добрая и светлая от тебя. Твой голос можно слушать вечно. Таких как ты больше нет!!!. Пусть все будет в твоей жизни по-твоему плану и твоим желаниям. Здоровья всей семье. Спасибо за твои песни»пишет фанатка

Но есть и те люди, которые возмутились сложившейся ситуацией - проведением концертов в условиях высокого роста заболеваемости коронавирусом.

Дело в том, что в Тюменской области в данный момент действует ряд ограничений, связанных с недопущением завоза и распространения «COVID-19»: это и дистанционное обучение школьников и студентов, и режим самоизоляции определенных категорий людей старше 60-ти, и, рекомендация перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, невакцинированных или имеющих медотвод от прививки

«Всегда офигеваю от таких новостей. Приемы везде ограничены, школы на карантин. А тут…» пишет тюменка в группе «Тюмень. Новости каждый день.»

Возможно, такая отрицательная реакция связана с тем, что несмотря на рост заболеваемости и ограничения, некоторые горожане продолжают жить насыщенной жизнью и не ограничивают себя в перемещениях.

Мы уверены, что данный концерт проходил с соблюдением всех норм и изменений, прописанных в постановлении губернатора Тюменской области от 17 декабря 2021 года «О введении режима повышенной готовности». Согласно им, сняты ограничения по числу гостей для культурно-просветительских, театрально-зрелищных и других мероприятий, не превышающим 70% посадочных мест в помещении.

Напомним, по сообщению инфоцентра регионального правительства, в Тюменской области в исполнительных органах государственной власти приостановлен личный прием граждан и представителей организаций с 7 февраля до 2 марта 2022 года. Данное решение принято с целью предупреждения распространения коронавируса. Органы власти будут в дистанционном формате.

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