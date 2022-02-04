Тюменцы неоднозначно отреагировали на концерт Юры Шатунова в филармонии

«Юра, ты такой необыкновенный. Восторг от тебя просто, и такая энергия добрая и светлая от тебя. Твой голос можно слушать вечно. Таких как ты больше нет!!!. Пусть все будет в твоей жизни по-твоему плану и твоим желаниям. Здоровья всей семье. Спасибо за твои песни»пишет фанатка