Тюменцы неоднозначно отреагировали на концерт Юры Шатунова в филармонии

Судя по комментариям в фангруппе певца в «ВК», выступление певца очень понравилось. Наверное, известный российский музыкант, автор песен, бывший солист легендарной группы «Ласковый май» не мог оставить других впечатлений.
«Юра, ты такой необыкновенный. Восторг от тебя просто, и такая энергия добрая и светлая от тебя. Твой голос можно слушать вечно. Таких как ты больше нет!!!. Пусть все будет в твоей жизни по-твоему плану и твоим желаниям. Здоровья всей семье. Спасибо за твои песни»пишет фанатка
Но есть и те люди, которые возмутились сложившейся ситуацией - проведением концертов в условиях высокого роста заболеваемости коронавирусом.
Дело в том, что в Тюменской области в данный момент действует ряд ограничений, связанных с недопущением завоза и распространения «COVID-19»: это и дистанционное обучение школьников и студентов, и режим самоизоляции определенных категорий людей старше 60-ти, и, рекомендация перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, невакцинированных или имеющих медотвод от прививки
«Всегда офигеваю от таких новостей. Приемы везде ограничены, школы на карантин. А тут…» пишет тюменка в группе «Тюмень. Новости каждый день.»
Возможно, такая отрицательная реакция связана с тем, что несмотря на рост заболеваемости и ограничения, некоторые горожане продолжают жить насыщенной жизнью и не ограничивают себя в перемещениях.
Мы уверены, что данный концерт проходил с соблюдением всех норм и изменений, прописанных в постановлении губернатора Тюменской области от 17 декабря 2021 года «О введении режима повышенной готовности». Согласно им, сняты ограничения по числу гостей для культурно-просветительских, театрально-зрелищных и других мероприятий, не превышающим 70% посадочных мест в помещении.
Напомним, по сообщению инфоцентра регионального правительства, в Тюменской области в исполнительных органах государственной власти приостановлен личный прием граждан и представителей организаций с 7 февраля до 2 марта 2022 года. Данное решение принято с целью предупреждения распространения коронавируса. Органы власти будут в дистанционном формате.