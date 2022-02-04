Тюменский мусор пойдет на уличные ограждения в Свердловской области

«Многие составляющие этой экспериментальной комбинации отходов до сих пор остаются невостребованными у переработчиков не только Уральского федерального округа, но и российских предприятий в целом. Поэтому, после сортировки на МСЗ и выборки полезных компонентов, эти и еще некоторые виды комбинированных материалов, как правило, отправлялись для размещения на полигоне вместе с другими неперерабатываемыми отходами. Для примера, в содержимом типичной мусорной корзины тюменцев средства личной гигиены составляют от 3 до 6 %.»,отметила первый заместитель ООО «ТЭО» Светлана Петренко.