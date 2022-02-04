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Тюменский мусор пойдет на уличные ограждения в Свердловской области

4 февраля 06:27
Фото: Пресс-служба ООО «ТЭО»
Первые партии средств личной гигиены, бахил и упаковки от чипсов отправились на перерабатывающее предприятие с тюменского мусоросортировочного завода.
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Тюмень

Совместный экспериментальный проект по переработке «сложных» коммунальных отходов запустило ООО «ТЭО» и компания из Свердловской области ООО «Комбинат».

Микс материалов разработан и отобран на тюменском МСЗ специально для этого экспериментального проекта. В его составе плёночная группа, комбинированные полимеры с алюминиевым напылением – например, упаковка от чипсов или некоторых марок молока, а также несколько видов пластика, бахилы и средства личной гигиены. Первая пробная партия весом 85 тонн уже отправлена из Тюмени в соседний регион.

«Многие составляющие этой экспериментальной комбинации отходов до сих пор остаются невостребованными у переработчиков не только Уральского федерального округа, но и российских предприятий в целом. Поэтому, после сортировки на МСЗ и выборки полезных компонентов, эти и еще некоторые виды комбинированных материалов, как правило, отправлялись для размещения на полигоне вместе с другими неперерабатываемыми отходами. Для примера, в содержимом типичной мусорной корзины тюменцев средства личной гигиены составляют от 3 до 6 %.»,отметила первый заместитель ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

На перерабатывающем предприятии полученное вторичное сырье планируют использовать в качестве материалов при изготовлении различных полезных полимерных изделий, например – ограждений для благоустройства объектов ландшафтной архитектуры.

#Новости#ООО "ТЭО"#Тюмень#Ульяна Тращакова#Город
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