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Тюменский депздрав прокомментировал ситуацию вокруг «неотложек» в Боровском

4 февраля 04:55
Фото: 1Mi
Из-за резкого роста заболеваемости и увеличения количества вызовов, время ожидания врачей неотложной помощи на дому может быть увеличено. Об этом рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Анастасия Ергина.

В пресс-службе отметили, что в подобной ситуации необходимо отнестись с пониманием. В администрации больницы в Боровском призвали обращаться за первой помощью самостоятельно.

«Во избежание длительного ожидания неотложной помощи, при появлении первых признаков ОРВИ, необходимо обращаться за медицинской помощью самостоятельно на фильтр с 08.00 до 22.00, чтобы начать лечение на ранней стадии заболевания»Анастасия Ергина, пресс-секретарь департамента здравоохранения

Ранее «Наш город» рассказывал, что 2 февраля в социальных сетях Боровского появилась информация, что из-за роста заболеваемости ОРВИ время доезда «неотложки» может превышать сутки.

Вчера в Тюменской области увеличили число дополнительных фильтров для пациентов с ОРВИ. С 3 февраля фильтры работаю в четырёх школах Тобольска.

#Новости#Сергей Антонов#Общество
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