Тюменским студентам Сбер рассказал о цифровизации и трендах будущего

Во время игры нейросеть просканирует эмоции пользователя и определит, когда он улыбался, хмурился, был удивлён или разочарован. В результате нейросеть сделает вывод о том, какая игра понравилась больше всего и какая вакансия в экосистеме Сбера может быть интересной.