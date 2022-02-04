Тюменец ударил сожительницу своего сына бидоном из-за постоянных пьянок

В результате пострадавшая получила рвано-ушибленную рану, что расценивается как причинение лёгкого вреда здоровью.
«В Сладковском районном суде мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что устал от сына с сожительницей, который постоянно выпивали, проживая в его дома. Однажды, он не захотел их пускать к себе и предложил перехать. Тогда женщина, пытаясь попасть в дом, схватила хозяина за волосы, на что тот и ударил её бидоном», — следует из материалов дела.
Кроме того, осенью того же года обвиняемый украл у соседа 40-литровую алюминиевую флягу и самодельную металлическую коляску, вес которой составил 19 кг. Ущерб похищенного составил 1 939 рублей.
По этому обвинению мужчина также вину признал полностью. Коляску он продал, а флягу вернул потерпевшему.
За все деяния суд назначил тюменцу 220 часов обязательных работ.