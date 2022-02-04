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Тюменец ударил сожительницу своего сына бидоном из-за постоянных пьянок

4 февраля 06:08
Фото: 1Mi
Тюменец ударил сожительницу своего сына бидоном из-за постоянных пьянок
Летом прошлого года во время конфликта с сожительницей сына тюменец взял бидон и три раза ударил им женщину по затылку, сообщили в объединённой пресс-службе судов.
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Суд

В результате пострадавшая получила рвано-ушибленную рану, что расценивается как причинение лёгкого вреда здоровью.

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«В Сладковском районном суде мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что устал от сына с сожительницей, который постоянно выпивали, проживая в его дома. Однажды, он не захотел их пускать к себе и предложил перехать. Тогда женщина, пытаясь попасть в дом, схватила хозяина за волосы, на что тот и ударил её бидоном», — следует из материалов дела.

Кроме того, осенью того же года обвиняемый украл у соседа 40-литровую алюминиевую флягу и самодельную металлическую коляску, вес которой составил 19 кг. Ущерб похищенного составил 1 939 рублей.

По этому обвинению мужчина также вину признал полностью. Коляску он продал, а флягу вернул потерпевшему.

За все деяния суд назначил тюменцу 220 часов обязательных работ.

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