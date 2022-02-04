Тюменец ударил сожительницу своего сына бидоном из-за постоянных пьянок

«В Сладковском районном суде мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что устал от сына с сожительницей, который постоянно выпивали, проживая в его дома. Однажды, он не захотел их пускать к себе и предложил перехать. Тогда женщина, пытаясь попасть в дом, схватила хозяина за волосы, на что тот и ударил её бидоном», — следует из материалов дела.